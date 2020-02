Betrugsversuch: Schreiben kommt Balver spanisch vor

Balve. Ein Schreiben des spanischen Innenministeriums kam einem 30-jährigen Balver spanisch vor. Für sein Misstrauen hatte er gute Gründe.

Das kam einem 30-jährigen Balver spanisch vor: Er erhielt kürzlich ein Schreiben, das angeblich vom spanischen Innenministerium stammte. Demnach müsse er für ein Verkehrsvergehen in Spanien 100 Euro Strafe zahlen. Der Brief nannte Kennzeichen und Namen des angeblichen Verkehrssünders. Dumm nur: Der Balver war nach eigenen Angaben noch nie in Spanien. Er witterte einen Betrugsversuch: Anzeige.