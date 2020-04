Binolen: „Haus Recke“ bietet feine Kost zum Mitnehmen

Ulli Vanselow hatte alles geplant. Am 1. April wollte der Hoteliern und Gastronom aus Binolen den Generationenwechsel einleiten. Seine Tochter Maria (37) sollte in die Geschäftsleitung einsteigen. Doch dann kam das Virus. Wie bei einem schlechten Scherz wirkte der Anfang gleich wie das Ende. Doch das Team von „Haus Recke“ lässt sich nicht entmutigen. Für die Ostertage haben sich die Vanselow gleich zwei Aktionen ausgedacht.

Hotelier Ulli Vanselow aus Balve-Binolen verkauft frisch geräucherte Forellen und Ostermenüs zum Mitnehmen. Foto: jürgen overkott / WP

Ulli Vanselow, seine Frau Annette und Tochter Maria haben eine treue Kundschaft. „Normalerweise gehen an einem Sonntagmittag 100 Essen raus“, sagt der Chef. Jetzt ist die Küche leer: Motorrad-Fan Vanselow musste, wie seine Branchen-Kollegen, eine corona-bedingte Vollbremsung seines Geschäftsbetriebes hinnehmen. Doch die Stammgäste ließen die Vanselows nicht hängen. Sie erinnerten sich daran, dass der Gastronom einen Forellenteich besitzt – und obendrein einen Räucherofen.

Forelle gilt als perfekte Karfreitagsspeise – zumal wenn sie aus der Region kommt.

Ulli Vanselow verrät, wie er den Fisch verarbeitet. Der silbrige Süßwasserfisch wird erst in gekräutertes Salzwasser eingelegt: „Dann löst sich der Schleim.“ Dann kommen 20 Forellen an Edelstahlhaken aufgehängt in den stählernen Räucherofen. Mit Propangas wird er auf 120 Grad aufgeheizt. Ein Feuerchen aus Räuchermehl und Wacholder aromatisiert die Forellen. 30 Minuten lang hängt der Fisch in der heißen Kiste ab. Danach wird er eingeschweißt. Frischer könne geräucherter Fisch nicht sein, hieß es bei Kunden.

Kein Wunder, dass die erste Charge schon bei Leckerschmeckern in der Region landete, erst in der Mikrowelle, dann auf dem Tisch. „Die Leute kommen dafür sogar aus Fröndenberg“, weiß Ulli Vanselow. 15 Forellen hat er noch. Gourmets sollten flink sein.

Auch auf Ostern haben sich die Vanselows vorbereitet – mit zwei Menüs zum Abholen. Gericht 1 nennt sich „das Beste vom Lamm: Tiroler Art“, ein Kombination aus Keule und Rücken. Die Keule wird im Backofen mit Wurzelgemüsen in der Backröhre geschmort. Rosmarin, Knoblauch und Kräuter geben dem Fleisch feine Würze. Der Rücken wird in der Pfanne gebraten, leicht rosé. Dazu gibt’s Böhnchen und Kartoffelecken.

Gastronomische Durststrecke

Haus Recke darf ab sofort mit der Kategorie Drei Sterne Superior werben: Maria Vanselow, Lars Martin (Dehoga), Ulli und Annette Vanselow (Eigentümer-Familie, von links). Foto: jürgen overkott / WP

Gericht 2 verbindet Schweinelendchen mit frischem Spargel, Butterkartoffeln und Sauce Hollandaise.

„Alle Gerichte natürlich mit Suppe und lecker Nachtisch“, versprechen die Vanselow. Fürs Lamm verlangen sie 24 Euro, fürs Schweinelendchen 25 Euro.

Wichtig ist Familie Vanselow, dass die Mahlzeiten vorbestellt werden: „Das erleichtert einfach die Planung.“ Ulli Vanselow sieht seine Angebote als Service. „Reich werden wir davon nicht“, ahnt der Küchen-Profi, „dafür wird die Menge kaum reichen.“ Als Vergleichsgröße gibt er ein normales Sonntagsgeschäft an: „Da gehen 100 Essen raus.“

Ulli Vanselow hofft, dass die gastronomische Durststrecke nicht allzu lang wird. Schon jetzt sorgt er sich um seine achtköpfige Mitarbeiterschar, die vorerst von Kurzarbeitergeld leben muss: „Darunter sind auch zwei alleinerziehende Mütter.“ Ein paar Wochen lang kann er selbst auf Einnahmen verzichten. Danach aber wird es auch für die Traditionsherberge schwierig.

Was die Lage für die Vanselow nicht eben einfacher macht: Direkt vor der Tür haben sie viel Parkraum. Die Stellplätze werden bei Sonnenschein jetzt schon gern als Ausgangspunkt für Wanderungen genutzt. Doch Spaziergänger dürfen vorerst nicht im „Haus Recke“ einkehren.