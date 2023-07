Blitzer-Alarm: Wann und wo Radar in Balve und Menden steht

Balve/Menden/Lüdenscheid. Blitzer-Alarm in Balve und Menden. Die Westfalenpost nennt Termine und Standorte mobiler Radar-Geräte.

In der kommenden Woche stellt der Märkischen Kreis erneut mobile Blitzer zur Tempo-Kontrolle auf. Wie eine Sprecherin des Märkischen Kreises am Freitag mitteilte, stehen Termine und Standorte fest - auch in Balve und Menden. Überhöhtes Tempo ist in Deutschland eine der Haupt-Unfallursachen.

Mobile Messstellen vom 24. bis 28. Juli (KW 30)

• Montag, 24. Juli

Altena: Mühlenrahmede, Dahle, Zentrum

Schalksmühle: Flasskamp, Reeswinkel, Stallhaus, Zentrum, Klagebach

• Dienstag, 25. Juli

Balve: Zentrum, Volkringhausen

Werdohl: Höhenweg, Zentrum, Kettling

• Mittwoch, 26. Juli

Hemer: Sundwig, Landhausen, Deilinghofen, Ihmert

Halver: Oberbrügge, Carthausen, Eichholz

• Donnerstag, 27. Juli

Menden: Zentrum, Ostsümmern, Bösperde

Kierspe: Bollwerk, Zentrum, Kierspe

• Freitag, 28. Juli

Nachrodt-Wiblingwerde: Einsal, Wiblingwerde

Meinerzhagen: Meinerzhagen, Ölmühle

