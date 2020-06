CDU kürt den Balver Marco Voge zum Landrats-Kandidaten

Balve/Menden/Lüdenscheid. Mit 92 Prozent der Stimmen ist der Balver Marco Voge zum Kandidaten der CDU für die Landrats-Wahl am 13. September gekürt worden.

Marco Voge aus Balve ist jetzt auch offiziell der Landrats-Kandidat der CDU im Märkischen Kreis. Der Landtagsabgeordnete aus Mellen, der keinen Gegenkandidaten hatte, erhielt am Samstag im Kulturhaus Lüdenscheid 92 Prozent der Delegiertenstimmen. Der 40-Jährige soll nach dem Willen der Union mit seiner Wahl am 13. September die Nachfolge von Thomas Gemke antreten, der elf Jahre lang den Chefsessel des Kreishauses in Lüdenscheid besetzte und sich nicht erneut zur Wahl stellt. Zudem stellten die Christdemokraten ihre Direktbewerber für die Kreistagswahl in den 32 Wahlkreisen auf.

Voge nennt innovative Wirtschaft und Sicherheit als Schwerpunkte

Marco Voge erklärte in seiner Rede vor den Delegierten aus 15 Stadt- und Gemeindeverbänden, dass er sein Netzwerk und seine Kontakte aus Düsseldorf für die Menschen im Kreis einsetzen wolle. So gelte es zur Regionale 2025 Fördergelder für die Region zu organisieren. Denn: „Wir müssen den Märkischen Kreis zu einer Innovationsregion weiterentwickeln, damit wir auch künftig gute Rahmenbedingungen für die Unternehmer haben und entsprechende Arbeitsplätze anbieten können.“ Wichtig sei ihm auch, dass die Menschen im Kreis weiterhin sicher lebten: Wäre er als Landrat auch Chef der Kreispolizeibehörde, läge ein Schwerpunkt auf guten Arbeitsbedingungen für Polizistinnen und Polizisten. Marco Voge hatte als Landtagsabgeordneter jedes Jahr Schichten auf Polizeiwachen geschoben, auch in Menden.

CDU-Kandidat will im Märkischen Kreis „eine Aufbruchstimmung erzeugen“

„Insgesamt muss eine Aufbruchstimmung erzeugt und das vorhandene Knowhow im Märkischen Kreis genutzt werden.“ Deshalb will Voge als Landrat Zukunftswerkstätten zu Digitalisierung, Infrastruktur oder Tourismus etablieren und mit heimischen Experten erarbeiten, wie der Kreis noch attraktiver gestaltet werden kann. „Damit der Märkische Kreis auch zukünftig eine liebens- und lebenswerte Region bleibt.“ Er wolle dabei nah an den Menschen bleiben und „für unsere schöne Heimat zu ackern“.

Kreisvorsitzender Schick sieht in Kandidaturen gute Mischung aus Jung und Alt

Der CDU-Kreisvorsitzende Thorsten Schick erklärte vor den Delegierten aus 15 Stadt- und Gemeindeverbänden, die CDU habe mit Voge als Landratskandidaten und den Bewerbern in den Wahlkreisen einen guten Mix aus Alt und Jung gefunden. „Wir wollen weiter stärkste Fraktion im Kreistag sein und mit Marco Voge weiter den Landrat stellen“, setzte Schick die Zielmarken. Es stehe ein außergewöhnlicher Wahlkampf bevor. „Darin werden wir deutlich machen, dass wir DIE Kommunalpartei sind und uns für die Menschen einsetzen.“

Viele bekannte Namen aus Menden und Balve für die Wahlbezirke

Zu den 32 Wahlbezirkskandidaten der CDU zählen aus Menden Hubertus Schulte-Filthaut (Wahlbezirk 8), Peter Maywald (WB 9), Leonie Geiß (WB 10), Kai Schmücker (WB 11). Für den Wahlbezirk 15 geht der Balver Hubert Sauer ins Rennen.