CDU Unteramt: Die Zeichen stehen auf Verjüngung

Der Vorstand der CDU Unteramt positioniert sich für den Wahlkampf. Er hat Kandidaten für Rat und das Amt des Ortsvorstehers in Beckum und Eisborn vorgeschlagen. Die Entscheidung liegt bei den Mitgliedern. Sie entscheiden laut Ortsunionschef Hubert Sauer, sobald öffentliche Veranstaltungen wieder erlaubt sind. Wie in anderen Ortsunionen stehen die Zeichen auf Verjüngung.

In Volkringhausen will sich Hubertus Schweitzer erneut zur Wahl stellen. Der Geschäftsführer eines metallverarbeitenden Unternehmens ist Ehrenringträger der Stadt Balve und seit mehr als 25 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Er ist Mitglied im Rat der Stadt Balve sowie im Haupt- und Finanzausschuss.

In Beckum steht ein Generationenwechsel an: Johannes Schulte und Heiner Lürbke geben den Staffelstab weiter. In ihre Fußstapfen wollen David Bathe und Stefan Brinkschulte treten.

David Bathe (rechts) gehört zum Vorstand des SuS Beckum. Foto: WP

* David Bathe ist 21 Jahre alt. Er will Kommissar bei der Polizei werden. Er ist Sprecher der Jungen Union. Überdies ist er im Vereinsleben von Beckum verwurzelt, so als Beisitzer beim SuS Beckum und stellvertretender Vorsitzender der Beckumer Jungschützen.

* Der 32-jährige Familienvater Stefan Brinkschulte betreibt seit über neun Jahren erfolgreich ein Unternehmen für Forst- und Gartentechnik in Beckum. Seit fünf Jahren ist der passionierte Jäger im Vorstand des Hegeringes aktiv. Er kümmert sich um die Jungjäger. Politische Erfahrung hat er als sachkundiger Bürger der CDU im Betriebsausschuss der Stadt Balve.

* In Beckum zieht sich Ortsvorsteherin Julia Jost zurück. Sie sei „beruflich sehr stark eingebunden“. Zudem wolle sie „wieder mehr Zeit für ihre junge Familie haben. Als Julia Josts Nachfolger wird Georg Wortmann vorgeschlagen. Der 59-jährige Programmierer - jetzt in Altersteilzeit - engagiert sich für die Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Roussay, ist seit 18 Jahren als Schriftführer im Vorstand des Komitees tätig. Ebenfalls Schriftführer ist der Nebenerwerbslandwirt bei der Ortsunion.

Jens Timmermann (2. von links) ist stellvertretender Geschäftsführer des Trommlerkorps Eisborn. Foto: Tina Wiesenhöfer

Wechsel sind auch in Eisborn geplant. Martin Danne steht als Ratskandidat und Ortsvorsteher nicht mehr zur Wiederwahl an. Für den Rat will Jens Timmermann kandidieren. Der dreifache Familienvater (43) ist als Elektriker im Sondermaschinenbau in einem mittelständischen Unternehmen tätig. Jens Timmermann ist verankert im Vereinsleben – im Vorstand des Trommlerkorps Eisborn und im Kirchenvorstand von St. Antonius Eisborn. Als neue Ortsvorsteherin wird Pia Spiekermann vorgeschlagen. Die 49-jährige Industriekauffrau ist Mutter zweier erwachsener Kinder. Sie engagiert sich ehrenamtlich im kirchlichen Bereich. Voriges Jahr übernahm sie die Organisation des Benefizturniers für Franzi.