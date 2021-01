Challenge: Warum Feuerwehr Bürgern blaue Stunde beschert hat

Feuerwehr Balve bittet am Wochenende zur blauen Stunde - etwa in Garbeck.

Balve Plötzlich leuchten sie blau, die Gebäude der Feuerwehr. Fotos der Aktion wurden schnell zum Hit bei Facebook. Was steckt dahinter?

Balve. Die Feuerwehr Balve hat am Wochenende für blaue Stunden gesorgt. Tobi Pröpper und sein Unternehmen SAL Showtechnik sorgten für die Ausrüstung. Worum ging es?

Die Feuerwehren sind, wie so viele Einrichtungen des gesellschaftlichen Lebens, von der Corona-Pandemie betroffen: keine Dienste, keine Übungen, keine Freizeitaktivitäten, klagen Löschkräfte vielerorts. Die Einsatzbereitschaft sei aber trotzdem gesichert.

Challenge in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram

In Kreisen der Feuerwehr entstand die Idee zu einer Mutmacher-Aktion. Sie findet zeitgeistig in den sozialen Netzwerken statt – als sogenannte Challenge. Das heißt zu Deutsch Herausforderung“. In diesem Fall besteht die Herausforderung darin, Feuerwehr-Gebäude nachts in blauem Licht leuchten zu lassen. Dafür gibt es einen sogenannten Hashtag. Hinter der Raute steht der Titel der Aktion. Sie heißt #bluelightfirestation – Blaulichtfeuerwehrgebäude. Eine Challenge in sozialen Netzwerken funktioniert nach dem Schneeball-System. Ein Teilnehmer nominiert nach bestandener Herausforderung drei weitere Teilnehmer – in der Hoffnung, mit der Aktion die größtmögliche Reichweite zu erzielen.

Warum Tobi Pröpper gern half

Die Feuerwehr Balve sicherte sich am vorigen Wochenende die Dienste von Tobi Pröpper, der den Löschkräften schon seit langem freundschaftlich verbunden ist. „Frank Busche hat mich letzte Woche angerufen“, erzählte er am Montag der Westfalenpost. Mit Erfolg: Tobi Pröpper stellte gern seine Lichttechnik zur Verfügung. „Die Feuerwehr hat das in jedem Feuerwehr-Haus in Balve gemacht. Sie haben die Gebäude von innen erleuchtet.“

Die Fotos von der blauen Stunde erfuhren in der Facebook-Gruppe „Du bist Balver, wenn…“ viel Zustimmung.

Wer die Challenge fortsetzen soll

Zwischenzeitlich haben die Balver Blauröcke befreundete Brandbekämpfer in der Nachbarschaft „nominiert“, die Aktion fortzusetzen: in Neuenrade, Menden, Sundern. Die Freunde haben eine Woche lang, Ideen zu finden und sie in die Tat umzusetzen. Die Ergebnisse sollen bei Facebook zu sehen sein – oder bei Instagram. „Mal sehen“, hieß es in Balve, „wie viele Gerätehäuser so in blauem Licht erscheinen.“

