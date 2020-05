Corona: Balver greifen dem Festspielverein unter die Arme

Ein bisschen Wehmut ist schon dabei, wenn Lukas Koch in den Höhleneingang mit der aufgebauten Tribüne blickt. „Hier wäre jetzt gerade eigentlich Remmi-Demmi“, sagt der Vorsitzende des Festspielvereins. „Das vermissen wir alle schon sehr.“ Das Ende, nicht nur bei den beiden geplanten Theaterstücken, ist ja bekannt. Umso mehr freut sich der Kulturverein über die vielfältige Unterstützung in schwieriger Lage.

Am Dienstagvormittag war Sebastian Richter von der Balver Sparkasse zum Felsendom gekommen, zur symbolischen Scheckübergabe an Lukas Koch. Mit 1000 Euro unterstützt das Geldinstitut den Festspielverein in der Corona-Krise. Dafür sind die Akteure sehr dankbar. Anstatt Spenden entgegenzunehmen, hätten sie jetzt viel lieber auf der Höhlenbühne gestanden, man wäre gerade mittendrin in der aktuellen Spielzeit. Aber bekanntlich mussten sowohl „Jim Knopf“ als auch „Der Gott des Gemetzels“ abgesagt oder verschoben werden. Das bekannte Kinderstück ist auf das kommenden Jahr verlegt. Für den „Gott des Gemetzels“, so erläuterte Lukas Koch, gibt es zumindest noch die Option, das Stück im Herbst oder Winter dieses Jahres auf die Bühne zu bringen. Dann allerdings nicht im Felsendom, sondern einer anderen geeigneten Örtlichkeit in Balve. Hierbei machen lediglich vier Schauspieler mit, der Platzbedarf ist überschaubarer.

Hoffen auf Hilfsprogramm

Die große Sitzplatztribüne steht derweil ungenutzt in der Höhle, trostlos und leer. Schon der am Ende ja nicht notwendige Bau und andere Kosten hatten beim Festspielverein ein großes finanzielles Loch in die Kasse gerissen (WP berichtete), welches nun nicht mit Ticketeinnahmen gestopft werden kann. Die zwischendurch drohende Insolvenz ist aber bekanntlich abgewendet. Und der Festspielverein hofft auf weitere Einnahmen, etwa durch den Verkauf sogenannter Geistertickets. Also Eintrittskarten für Veranstaltungen, die nicht stattfinden. Deren Zahl ist, so Lukas Koch, bislang noch durchaus ausbaufähig, wird aber gerade von auswärtigen Festspiel-Freuden immer wieder zur Unterstützung genutzt. „Die Balver helfen uns vor allem ganz viel dank des Spendenaufrufs der Bürgerstiftung.“ Die verdoppelt ja bekanntlich die eingegangenen Beträge. Auch wegen dieses spürbaren Rückhalts in der Bevölkerung, so erzählt Lukas Koch, ist die Stimmung in der Festspiel-Familie angesichts der Umstände gerade eigentlich doch ganz gut und positiv nach vorne gerichtet.

9000 Euro Soforthilfe konnte der Verein ebenfalls beantragen. Und man beobachte sehr aufmerksam die weitere Situation politischer Entscheidungen, etwa ein sich womöglich anbahnendes NRW-Hilfsprogramm für Kulturtreibende. Eng sei auch, so der Vorsitzende weiter, der Austausch mit Märkischem Kreis, Bezirksregierung und dem heimischen Landtagsabgeordneten Marco Voge (CDU).

Konzepte schwer umsetzbar

Die bereits aufgebaute Bühnenkulisse in der Höhle wird in Kürze wieder demontiert und eingelagert. Wann die Tribüne abgebaut wird, hängt auch von der weiteren Pandemielage und ihren Einschränkungen ab. „Die Summe für den Bühnenabbau ist in unserem Budget auf jeden Fall vorgesehen“, erklärt Lukas Koch. Der genaue Zeitpunkt hängt auch davon ab, ob in der zweiten Jahreshälfte womöglich doch noch andere Veranstaltungen im Felsendom stattfinden können. Wenn nicht, könnte die Konstruktion sogar auch bis zum nächsten Jahr stehen bleiben.

Am Dienstagabend versammelten sich die Entscheidungsträger des Festspielvereins – teilweise virtuell, teilweise real im Sicherheitsabstand – um über das Irish Folk Festival zu beraten. Im Grunde sei aber schon klar, wie man entscheiden müsse bei der beliebten Konzertreihe Anfang August, hatte Lukas Koch bereits am Vormittag erklärt. Wie ein Hygiene- und Abstandskonzept im Rahmen des aktuell Erlaubten bei diesem Event aussehen könne, das sprenge nicht nur seine Fantasie.

Noch nicht entschieden ist das bezüglich des Auftritts von „Versengold“. Die mittelalterlich angehauchte Folkband soll eigentlich am 26. September aufspielen. Weiterhin pausiert beim Festspielverein dementsprechend auch der Probenbetrieb.

