Corona: Balver Restaurants bereiten Öffnung vor

Mit dem heutigen Montag gibt es einen neuen Schritt der Corona-Lockerungen: Restaurants dürfen ihre Türen wieder öffnen. Wo und wann kann man in Balve wieder ausgehen? Eine gewisse Unsicherheit bleibt bei vielen Gastronomen.

Bernhard Habbel vom gleichnamigen Restaurant in Langenholthausen beschreibt es so: „Es ist wie Lotto spielen.“ Nach den zwangsweisen Schließungen wegen der Pandemie dürfen in Nordrhein-Westfalen heute Gaststätten wieder öffnen. Die Hygienevorschriften sind vielfältig: Mindestabstand zwischen den Tischen, Servicepersonal mit Mundschutz, Besteck darf auf den Tischen vorher nicht eingedeckt werden, Desinfektion aller Besucher am Eingang, Tischdeckenwechsel, Kontaktdaten für eine mögliche Rückverfolgung der Infektionsketten.

Unsicherheit bleibt

Das Restauranterlebnis wird zunächst ein anderes sein. Darauf müssen sich Betreiber, Servicepersonal und auch die Gäste einstellen, sagt nicht nur Bernhard Habbel. Eine Garantie, dass es funktioniert, gebe es nicht. „Es bleibt eine große Unsicherheit“, sagt Habbel. Und meint damit auch die Frage, in welchem Umfang die Menschen überhaupt die Gaststätten wieder aufsuchen werden. Egal, ob nun die Lockerungen in den kommenden Wochen beibehalten oder sogar noch ausgebaut werden, die Unsicherheit über das künftige Besuchsverhalten der Menschen kann den Gastronomen im Moment noch niemand nehmen. Während die Politik die Öffnung ganz bewusst ab einem Wochenbeginn wieder erlaubt, nutzt etwa das Gasthaus Habbel diese Gelegenheit und öffnet gleich heute Nachmittag ab 17 Uhr wieder seine Türen. Durch die Abstandsregeln sind die Plätze drinnen gut um die Hälfte reduziert. Bei entsprechender Witterung steht aber auch die Außenterrasse mit gut 50 Plätzen zur Verfügung.

Ebenfalls ab heute wieder geöffnet sind das Restaurant Zur Höhle und das Restaurant Hermann´s in der Antoniushütte in Eisborn. Im Haus Recke ist der Montag üblicherweise ein Ruhetag, und dabei bleibt es auch heute. Auch der Donnerstag bleibt zunächst einmal geschlossen, berichtet Ulrich Vanselow. Dienstags und mittwochs wird dann abends geöffnet, freitags bis sonntags auch mittags. Zunächst mit etwas kleinerer Karte, auch aufgrund der unsicheren Umstände. Der große Außenbereich des Hauses im Hönnetal erlaubt hier einige Plätze im obligatorischen Abstand. Der Neustart im Restaurant des Hotel Zur Post in Eisborn soll am Mittwoch erfolgen. Inhaber Klaus Dornsiepen erklärt, er und sein Team hätten die Vorbereitungen in aller Ruhe treffen wollen. Auch er kann einen großen Außenbereich nutzen und muss die üblichen Plätze kaum reduzieren. Die offiziellen Mitteilungen mit Regelkatalog, das berichteten alle Gastronomen im Gespräch, hätten sie erst im Laufe des Freitags oder Samstags erreicht. Wenig Zeit also, um alles vorzubreiten. Die Vermutung von Klaus Dornsiepen: „Die bisherigen Verluste holen wir dieses Jahr nicht mehr rein.“ Auch Mirko Stanisic vom Haus Padberg peilt den Mittwoch als ersten Öffnungstag an, muss aber noch letzte Details zur Hygieneregelung abklären.

Situation in Ruhe bewerten

Geboten ist jedenfalls überall, den Tisch vorher zu reservieren. Ist der Platz noch da, werden aber auch spontane Besucher wohl nicht weggeschickt. Noch sind in Balve aber nicht alle Gasthöfe dabei. König-Fabry in Beckum bietet zunächst weiter das in den letzten Wochen äußerst nachgefragte To-Go-Essen an. So wie hier, profitierten auch andere Häuser oder Imbissbuden von den Mitnahmemöglichkeiten und konnten damit einen gewissen Teil der Verluste auffangen. Gastwirt Heinz Friedriszik sagt zu den neuen Regeln: „Das Gesamtpaket passt einfach nicht.“ Bedeutet: Das Haus Drei Könige und auch Syré in Garbeck bleiben zunächst geschlossen. Familie Friedriszik will die Situation, Bedingungen und Möglichkeiten ganz in Ruhe bewerten. Auch unter dem begrenzen Platzangebot müsse schließlich die Wirtschaftlichkeit gegeben sein. Unter diesem Aspekt wäre es zum Beispiel entscheidend, wann sich auch Freundesrunden oder Stammtische wieder treffen können.

