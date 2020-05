Corona bringt SGV Balve aus dem Tritt

In der Corona-Krise werden auf dem Hintergrund sinkender Infektionszahlen bestehende Beschränkungen im gesellschaftlichen Leben vielerorts gelockert. Doch der SGV Balve geht weiterhin auf Nummer sicher. Vereinsvorsitzender Frank Wassmuth macht gute Gründe dafür geltend.

„Schweren Herzens“ habe sich der Vorstand entschlossen, „den Wanderplan auch für den Monat Juni noch auszusetzen“, teilte Wassmuth der „Westfalenpost“ mit.

SGV-Klassiker Emmausgang Foto: Mario Cortina, SGV Balve

Zunächst berufen sich Wassmuth und seine Vorstandskollegen auf die noch bestehenden Abstandsregeln und Hygieneverordnungen. Die behördlichen Vorgaben haben demnach unmittelbare Auswirkungen auf die gewohnte Organisation der SGV-Veranstaltungen. „Nach den jetzigen Bestimmungen ist es uns nicht möglich, Fahrgemeinschaften zu bilden“, meinte Wassmuth. Auch der Gesamtverein mache den lokalen Gliederungen Vorgaben. So seien Wander-Gruppen mit mehr als zehn Personen weiterhin tabu.

„Spaßfaktor“ ausgebremst

Wassmuth weiter: „Auch das gesellige Beisammensein in größeren Gruppen ist in unserer Hütte oder in Gaststätten unter den gegebenen Umständen nur Eingeschränkt möglich und kaum umsetzbar.“

Noch etwas kommt für den Chef eines der mitgliederstärksten Vereine in Balve dazu: „Der ,Spaßfaktor’ wird unter Beachtung all dieser Dinge schwer ausgebremst!“

Wassmuth weiß, dass der Veranstaltungsstopp keine Dauerlösung sein könne: „Ende Juni entscheiden wir, wie es ab Juli weitergeht.“