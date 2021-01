Corona-Krise in Balve: Junge Rabauken, alte Verweigerer

Balve Das Ordnungsamt freut sich über viel Disziplin in Balve. Zugleich fallen immer wieder junge Rabauken und alte Verweigerer auf.

Balve. Viel Disziplin, aber auch immer wieder Regelbrüche: Wie wirken sich der Lockdown, Quarantäne-Maßnahmen und Schulschließungen aktuell in Balve vor Ort aus? Darüber informierte Andreas Weber vom heimischen Ordnungsamt im Rahmen der Stadtratssitzung.

Ordnungsamt macht seinen Job

Kein Lebensbereich, der nicht durch die Pandemie betroffen ist. Einige dieser Bereiche, die in die Verantwortlichkeit der Balver Stadtverwaltung fallen, waren nun das Thema bei der ersten Ratssitzung des neuen Jahres in der Eisborner Schützenhalle. Andreas Weber berichtete zum Beispiel darüber, wie das städtische Ordnungsamt unter Quarantäne stehende Bürger überprüft. Über 600 Personen seien auf diese Weise seit dem Corona-Ausbruch im Frühjahr 2020 überprüft worden, in der Regel täglich durch ein Zweierteam des Ordnungsamtes vor den Wohnungen dieser Personen. Und mit dem allgemeinen Anstieg der Fallzahlen im Herbst habe sich diese Aufgabe dann auch wieder hier in der Hönnestadt besonders bemerkbar gemacht, so Weber. Bei den täglichen Besuchen der in Quarantäne befindlichen Personen frage man diese nach ihrem gesundheitliche Befinden, aber auch danach, ob sie für ihren Alltag Hilfe bräuchten, beim Einkauf zum Beispiel. Hier berichtete Andreas Weber von großer Disziplin der Betroffenen: "Die Menschen melden sich bei uns auch ab wenn sie zu einem Arzttermin müssen."

Wo wird gegen die Regeln verstoßen?

Wohnungsüberprüfungen habe es bisher nicht gegeben. Im öffentlichen Raum hingegen müssen man auch immer wieder Regelverstöße feststellen. Je nach gerade gültigen Verordnungen habe man immer wieder schon nicht erlaubte Zusammenkünfte aufgelöst, auf nicht eingehaltene Mindestabstände hingewiesen oder auf fehlende Masken auf Parkplätzen der Supermärkte etwa. Andreas Weber vom Balver Ordnungsamt über die Beobachtungen: "Oft sind es gerade ältere Menschen, die nicht die nötige Vorsicht walten lassen." Eine Beobachtung, die im Anschluss auch Bürgermeister Hubertus Mühling bestätigte.

Hotspot Krumpaul

Gewissermaßen ein Hotspot gerade bei jüngeren Leuten sei das Gelände am Krumpaul mit Schulen und Fußballplatz wo es immer wieder zu Versammlungen komme, auch von Autofahrern. "Zuletzt ist es hier aber ruhiger geworden", berichtete Fachbereichsleiter Andreas Weber. Ein immer wieder feststellbares Szenario: Menschen machen sich aus dem Staub, sobald sie von weitem die Uniform von Polizei oder Ordnungsamt erkennen. Das Telefon beim Ordnungsamt stehe kaum still.

Von Privattreffs und Auslandsreisen

Andreas Weber berichtete davon, mit welchen Anliegen sich Bürger ebenso wie Gewerbetreibende in den letzten Monaten an die Behörde wenden: zu aktuellen gesetzlichen Regelungen über private Treffen, Einreisen aus den Ausland, Übernachtungen von Handwerkern in Hotels. "Ich habe irgendwann aufgehört, die Anfragen zu zählen", erklärte Weber den Ratsmitgliedern augenzwinkernd.

Überprüfung der Corona-Konzepte

Gerade in den Sommermonaten gab es auch viele Hygienekonzepte für coronakonforme Veranstaltungen zu überprüfen. Das hat sich nun logischerweise wieder geändert. Überprüfungen in der Gastronomie nach der erneuten Schließung in diesem Bereich hätten keine Beanstandungen ergeben.

Wie funktioniert die Notbetreuung?

Seit gut einer Woche sind nun auch die Balver Schulen in das Lernen auf Distanz eingestiegen, vor Ort gibt es aber eine Notbetreuung für die sich die Eltern selbst entscheiden können. Michael Bathe, allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters, schilderte dazu im Stadtrat die ersten Eindrücke und Zahlen. Die Zahl der Mädchen und Jungen in Notbetreuung schwankt natürlich immer wieder und ist außerdem sehr unterschiedlch an den drei Grundschule im Stadtgebiet. 16 Kinder seien es aktuell in Balve, zwei bis drei in Garbeck und in Beckum sogar gar kein Kind, so Bathe. Dazu komme eine Handvoll Schüler in den untersten Jahrgängen der Realschule, für die dieses Angebot ebenfalls gilt. Auch in den städtischen Kindergarten sei die Zahl der notbetreuten Schützlinge gering, so dass Bathe schlussfolgerte: "Die Eltern haben sich den Appell der Politk zu Herzen genommen."

Soi funktioniert das Distanzlernen

Zum Ende des letzten Jahres haben auch die Balver Grundschullehrer ihre neuen Diensttablets bekommen. Das mache sich nun im Distanzlernen natürlich positiv bemerkbar. Das Rathaus stelle außerdem immer mehr auf Homeoffice um, erklärte Bathe. Auch deshalb habe es noch keine nachgewiesene Ansteckung hier oder in anderen städtischen Einrichtungen gegeben. Die Terminabsprache im Bürgerbüro funktioniere auch gut. Und vor allem sei nun das kürzlich neu gestartete Abholangebot der städtische Bücherei sehr gefragt: "Die Menschen lesen im Moment anscheinend sehr viel."

BALVE VORN

Bürgermeister Hubertus Mühling verwies in der Ratssitzung darauf, dass anhand der offiziellen Zahlen Balve innerhalb des Märkischen Kreises mit am besten durch die Corona-Pandemie komme. Dafür dankte er der Bevölkerung für ihre Disziplin. Die wenigen Infizierten in Balve ließen im Moment eher auf ein diffuses Geschehen schließen und nicht auf einen konkreten Ausbruchsherd.