Corona-Krise trifft Balver Haushalt: UWG für Notbremse

Balve. Corona belastet den städtischen Haushalt. UWG-Fraktionschef Lorenz Schnadt will die Notbremse ziehen.

UWG-Fraktionsvorsitzender Lorenz Schnadt verlangt eine sofortige corona-bedingte Haushaltssperre. Sollte die Stadtspitze nicht reagieren, will er einen Dringlichkeitsbeschluss beantragen.

Bürgermeister Hubertus Mühling Foto: Corinna Schutzeichel / WP

In einem Schreiben an Bürgermeister Hubertus Mühling (CDU) heißt es, die Folgen der Corona Pandemie seien „überhaupt noch nicht absehbar, aber sie werden, insbesondere was die Auswirkungen auf die Wirtschaft angeht, einen historischen Einbruch verursachen“. Dabei beruft sich Schnadt auf die Bundesregierung. Schon jetzt sei „absehbar, dass die Gewerbesteuer massiv einbrechen wird, von anderen Einnahmen der Stadt (Bundes- und Landeszuschüsse) ganz zu schweigen“.

Schnadt bittet Mühling darum, „in Kooperation mit dem Kämmerer der Stadt, eine sofortige Haushaltssperre zu erlassen“. Sollte die Stadt nicht reagieren, will der UWG-Fraktionschef einen Dringlichkeitsbeschluss beantragen.

Nach derzeitigem Stand findet am 13. September die Kommunwahl statt. Schnadt bewirbt sich um den Posten des Bürgermeisters, der Amtsinhaber um Wiederwahl.