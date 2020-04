Corona-Lockerung: Balver Grundschulen stoßen an Grenzen

Balve. Erst- und Zweitklässler werden in diesem Schuljahr vermutlich nicht mehr in die Schule zurückkommen. Das erwartet die Leiterin der städtischen St.-Johannes-Grundschule in Balve, Birgit Heckmann. Wie sie am Montag bei einem Ortstermin mit CDU-Ratsherren sagte, stoße das System Grundschule bei einer weiteren Öffnung in Zeiten von Corona an räumliche und personelle Grenzen.

Händewachschen hilft Kinder mehr als Desinfektionsmittel. Sie greifen Kinderhände an. Foto: jürgen overkott / WP

Heckmann betonte, sie habe sich zuvor mit Dorothe Gastreich-Kneer, Leiterin der katholischen Grundschule Heilige Drei Könige in Garbeck, und Petra Köhler, Rektorin der Gemeinschaftsgrundschule St. Nikolaus in Beckum, abgestimmt.

Nach dem Stand der Dinge kehren die 38 Viertklässler der Grundschule Balve am Montag, 4. Mai, in die Unterrichtsräume zurück – zusätzlich zu den vier Kindern in der Notbetreuung. „Sie freuen sich schon drauf“, sagte Heckmann. Aber kaum etwas werde so sein, was wie es vorher war. Die beiden vierten Klassen werden aufgeteilt in jeweils zwei Gruppen. „Wir achten darauf, dass sie nicht zusammenkommen“, erläuterte Heckmann. Die Kinder werden getrennt von einander in ihre Unterrichtsräume geführt. Auch in den Pausen haben sie keinen Kontakt.

Drittklässler könnten ebenfalls zurückkehren. Mehr sei nicht drin. Die Schule stoße an räumliche Grenzen. Obendrein seien personelle Engpässe zu erwarten. Zwei der insgesamt 13 Kolleginnen zählen zur Risikogruppe.

Michael Bathe, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, zeigt einen Raum, der künftig der OGS zur Verfügung steht. Foto: jürgen overkott / WP

Risiken für Schüler und Lehrerinnen werden im Gebäude möglichst gering gehalten. Hygiene ist der Schule schon seit längerem wichtig. Dabei setzt das Kollegium verstärkt darauf, dass sich die Kinder die Hände waschen. Desinfektionsmittel eigenen sich laut Heckmann nicht für Kinder. Demnach litten Kinder, die zu Beginn der Corona-Krise von zuhause Desinfektionsmittel mit in die Schule gebracht hatten, anschließend teilweise an Hautreizungen.

Heckmann zeigte den Besuchern in einem Unterrichtsraum, wie Abstandsregeln umgesetzt werden: Die Zahl der Tische wurde verringert, der Zwischenraum erhöht. Heckmann fällt die Neuorganisation schwer. Sie sei zwar als Infektionsschutz notwendig, widerspreche aber pädagogisch als sinnvoll erachteten Konzepten. So kehre der Frontalunterricht zurück.

Zuvor hatte der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, dargestellt, welche Baumaßnahmen in der Schule im ersten Quartal angefangen und teilweise bereits beendet worden. Demnach investierte die Stadt als Schulträger insgesamt 75.000 Euro, darunter in elektronischen Sonnenschutz für die Klassenräume. Aufgewertet wurden zudem die Jungentoiletten.

Zusätzliche Räume für die OGS

Zudem wird der Schulhof künftig kameraüberwacht. Als inoffizieller Jugendtreff werde der Platz zunehmend vermüllt.

Johannes Schulte leitet den Schulausschuss. Foto: jürgen overkott / WP

Als Kernstück des Umbaus gilt allerdings die Erweiterung der Räume der Offenen Ganztagsschule (OGS). Dabei griff die Stadt auf die ehemalige Hausmeisterwohnung zurück. Die Baumaßnahmen begannen im vorigen Jahr. Die OGS wird in diesem Jahr 20. Der Zulauf zu der Kinderbetreuung nimmt zu. Inzwischen müssen 90 der insgesamt 173 Kinder betreut werden.