Corona: Soforthilfen sorgen bei Balvern für Irritation

Balve. Musiker Elo Badura weiß, was er mit der Corona-Soforthilfe anstellen wird. Doch ganz so klar sind die Regeln für Solo-Selbstständige nicht.

Im März hat die Bundesregierung finanzielle Soforthilfen für durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Not geratene Solo-Selbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmen auf den Weg gebracht. Mehrere Balver haben die Hilfen beantragt und erhalten. Auch wenn vielen immer noch nicht klar ist, ob und wie das Geld überhaupt genutzt werden darf.

Unbürokratisch und prompt wollte der Bund den Einzel- und Kleinunternehmern und Freiberuflern eine kurzzeitige Hilfe gewähren, um deren durch die Corona-Krise entstandenen Umsatzeinbußen aufzufangen. Der Bund stellt seit Ende März die Gelder den Ländern, die für die Verteilung der Hilfen verantwortlich sind. Freiberufler können seitdem Einmalzahlungen von 9000 Euro, Kleinunternehmen mit bis zu zehn Angestellten bis zu 25.000 Euro bei den Bezirksregierungen beantragen, um Liquiditätsengpässe zu überwinden.

Doch auch bei Balver Unternehmern, die die sogenannte NRW Soforthilfe bekommen haben, herrscht weiterhin Unklarheit darüber, welche Kosten mit dem Geld bestritten werden dürfen. So hat zum Beispiel auch Musiker Elo Badura die Soforthilfe bekommen. „Durch Corona haben viele meiner Musikschüler den Unterricht abgesagt, Aufträge für Klavierstimmungen sind komplett weggebrochen“, sagt Badura. Das Geld habe er schnell auf dem Konto gehabt. „Das werde ich benutzen, um neue Gitarren anzuschaffen, wenn mal welche kaputt sind“, meint Badura. Schließlich seien das Betriebsmittel ohne die es nicht ginge in seiner Musikschule. Ansonsten will er das Geld auf dem Konto nicht weiter anrühren. Denn was nun von den 9000 Euro wirklich an laufenden Rechnungen beglichen werden darf, ist ihm dann doch nicht ganz klar.

Irritationen landesweit

Die Crux mit der Hilfe ist nämlich, dass die Zweckbindung bei Freigabe der Gelder seitens des Wirtschaftsministeriums NRW kurzzeitig ganz anders kommuniziert worden war. Ursprünglich hatte auf der Homepage des Ministeriums gestanden, dass nicht nur Kosten für Betriebsmittel, sondern auch die privaten Lebenserhaltungskosten der Antragssteller für drei Monate aus den Subventionsmitteln finanziert werden dürften. Informationen, die so von Berufsverbänden und Gewerkschaften weitergegeben wurden.

Nachdem die Auszahlungen der Gelder gestartet waren, wurde der entsprechende Passus unkommentiert von der Website des Wirtschaftsministeriums entfernt. „Eine riesige Schweinerei“, meint auch der Lüdenscheider Journalist Björn Othlinghaus. Zusammen mit der Dortmunder Fotografin Andrea Witthohn informiert er regelmäßig in den Sozialen Netzwerken über den aktuellen Stand in Sachen Soforthilfeprogramm. Mittlerweile haben sich auch Bundes- und Landespolitik erklärt, wie Othlinghaus weiß.

Das Chaos um den Verwendungszweck resultiere aus einem Missverständnis zwischen Bund und Land. So hätte der Bund die Zweckbindung der Mittel den Ländern missverständlich dargelegt. „Das Problem ist, dass Selbstständige, die sich selbst den Unternehmerlohn aus den Hilfsmitteln auszahlen, automatisch sich des Subventionsbetrugs schuldig machen“, sagt Björn Othlinghaus. Betriebliche Kosten und Lebensunterhalt seien bei vielen Freiberuflern nicht eindeutig zu trennen. Weil etwa Büros in den eigenen vier Wänden vorhanden seien und Autos sowohl beruflich wie auch privat genutzt würden.

Seit ein Aufschrei der Solo-Selbstständigen in den Sozialen Netzwerken und mittels Petitionen bei der NRW-Regierung publik wurden, wollen die Landespolitiker nachbessern. Bei der Wirtschaftsministerkonferenz in der vergangenen Woche schmetterte der Bund allerdings die Forderung der Landespolitik ab, die Zweckbindung der Hilfen nachzujustieren. Während aktuell bei vielen Kleinunternehmern große Unsicherheit über die Soforthilfen herrscht, nimmt’s die Balver Physiotherapeutin Katharina Görlitz eher gelassen. „Mieten für Betriebsräume und -mittel fängt die Soforthilfe auf. Um meine Mitarbeiter weiterzubezahlen, habe ich ausreichende Rücklagen zur Verfügung“, so Görlitz. Ihrer Meinung nach sei der Verwendungszweck der Landes- und Bundesmittel klar definiert worden.

