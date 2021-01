Corona: Sparkasse verblüfft mit Diagnose Mittelstand

Balve Lockdown hin, Krise her: Die Sparkasse stellt eine verblüffende Diagnose Mittelstand. Dafür haben die kommunalen Banker gute Gründe.

Balve. Diagnose Corona, Diagnose Mittelstand: Ist die heimische Wirtschaft in Krisenzeiten ein kränkelnder Patient? Das Untersuchungsergebnis der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis überrascht.

Deutschland verharrt weiter im Lockdown. Nicht nur die Menschen, auch die Unternehmen stellen sich die Frage, wann es wieder zu einer Rückkehr in die Normalität kommen könne. Dass die weitere Entwicklung und Stimmung der heimischen Wirtschaft vor allem auch durch den Zeitpunkt der Lockerungen bestimmt sein werde, das unterstrich Vorstand Mike Kernig. Er verwies auf ein aktuelles Gutachten der Wirtschaftsweisen, die durchaus Grund für Optimismus sehen. Kernigs Überzeugung: "Wenn der Lockdown gelockert wird, dann wird die Wirtschaft auch recht schnell wieder anziehen."

Gespräche mit Geschäftskunden, Interviews mit Experten

Das kommunale Geldinstitut hat für den Bericht die Erkenntnisse aus Gesprächen mit den Geschäftskunden sowie Interviews mit Experten gebündelt. Mike Kernig blickte auf das Auftauchen dieses Virus in das Frühjahr 2020 zurück: "Corona hat den Mittelstand unerwartet, aber nicht unvorbereitet getroffen." Vor allem dank der großen Eigenkapitalbasis und finanzieller Puffer, aber auch durch ihre Anpassungsfähigkeit, seien die kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region zum größten Teil nicht in existenzielle Schwierigkeiten gekommen. Bis der Bund dann die ersten Hilfsgelder überwies sei aber etwas Zeit verstrichen, in welche dann als allererstes die Sparkasse eingesprungen sei, erklärten Kernig sowie Firmenkunden-Chef Ralf Neumann. Insgesamt etwa 65 Millionen Euro seien seit dem Pandemieausbruch im Geschäftsbereich des Instituts an schnellen Kredite vereinbart worden. Nicht nur mit Firmen-, auch mit Privatkunden haben man außerdem viele Tilgungsaussetzungen für Kredite ausgemacht.

Mittelstand in Balve bleibt flüssig

Konkret für die Hönnestadt sagte Neumann: "Der Mittelstand in Balve kommt sehr gut klar, es gibt keine Liquiditätsprobleme." Nun seien die Auswirkungen unterschiedlich je nach Branche. Während Baugewerbe oder Medizin weiter Wachstum verkünden können, seien Tourismus, Gast- und Hotelgewerbe, Veranstaltungs- und Kreativwirtschaft ganz besonders hart getroffen. "Der ein oder andere Gastwirt wird es vermutlich nicht schaffen, das muss man schon so ehrlich sagen", erklärte Ralf Neumann.

Seit dem ersten Lockdown habe man den Unternehmen zur Seite gestanden, etwa bei den Anträgen auf Staatshilfe. Gerade in diesem Zeitraum hätten auch die Mitarbeiter des Instituts eine enorm hohe Arbeitsbelastung geschultert, unterstreicht Ralf Neumann. Jetzt mit der erneuten Verschärfung im Herbst und Winter könne man auf diese Erfahrungen zurückgreifen. Als einzige Bank, so berichteten Kernig und Neumann weiter, habe hier in der Region die Sparkasse zu keinem Zeitpunkt eine ihrer Filialen geschlossen.

Digitalisierung schreitet voran

Zugleich habe die Pandemie die Digitalisierung vorangetrieben. Ein durchaus positiver Effekt von Corona, der sich auch kaum danach zurückdrehen werde. Was Ralf Neumann auch beim bargeldlosen Bezahlen, selbst von kleinsten Summen beim Bäcker etwa, so sieht. Bargeld sei ja schließlich teuer, durch Herstellung, Lagerung, Transport.

Das bringt die Autozulieferer wieder in die Spur

Welche Themen haben die heimische Wirtschaft noch bewegt in den letzten Monaten? Der Brexit oder die Wahl des US-Präsidenten mit all seinen turbulenten Randerscheinungen samt Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik seien für die Unternehmen hier in Südwestfalen allerhöchstens am Rande von Interesse, erklärte Mike Kernig. Corona überlagere zunächst fast alles. Spannend sei da eher, gerade durch die starke Automobil- und Zuliefererindustrie in der Region, die Frage nach einem Wandel in der Antriebstechnik, Stichwort: E-Mobilität. Hier wie überall gelte es, an den richtigen Stellen zu investieren. Aber gerade bei den Investitionen habe Corona nun erstmal ein Stoppschild gesetzt. Die große Mehrheit an kleinen und mittelständischen Unternehmen habe hier erstmal Pläne zurückgesetzt. Sobald eine Rückkehr zur Normalität in Aussicht steht, müsse es dann aber losgehen, unterstrich Mike Kernig. Und gibt für sein Unternehmen ein Versprechen ab: "Sobald die Investitionspläne in den Unternehmen umgesetzt werden, werden wir da sein und das ganze finanzieren. Dass wir dieses Versprechen halten, haben wir ja schon im Frühjahr beim ersten Lockdown bewiesen."

Info

Kann man die Sparkasse selbst eher als Gewinner oder Verlierer der Pandemie bezeichnen? Vorstandsmitglied Mike Kernig wollte das nicht so pauschal beantworten. Die anhaltende Phase an Niedrigzinsen schrumpfe auch beim Geldinstitut die Aussicht auf große Gewinne. Wenn demnächst die Bilanzpressekonferenz der Vereinigten Sparkasse im Märkischen Kreis ansteht, dann erwartet er kein besonders herausragendes Ergebnis, etwa im Vergleich zum Vorjahr. "Aber wenn wir unserer Funktion nachkommen und den Mittelstand gut durch diese Krise bringen können, dann fühle ich mich auch als Gewinner."