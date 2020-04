Corona stoppt Rasselbanden: So war das Riätteln früher

Eines steht fest: Ostern fällt im Hönnetal dieses Jahr corona-bedingt deutlich leiser aus. Die Virus-Pandemie stoppt den beliebten Kinder-Brauch Riätteln. Dem Garbecker Heimatforscher Günter Tolle bleiben diesmal nur Erinnerungen an seine Jugendtage.

Das ist eine hölzerne Riättel, aus Günter Tolles Bestand. Er ist stolz auf die Benutzungsspuren. Foto: Günter Tolle

Günter Tolle hat ein altes Foto hervorgekramt. Die Sonne scheint. Offenkundig ist es warm: Die Jungs tragen kurze Hosen, allesamt. 20, 30 junge Burschen marschieren durch Garbeck. Jeder von ihnen hält eine Riättel – für Neubürger: eine Holzrassel – in der Hand.

„Geriättelt wurde an den Kartagen“, weiß Günter Tolle. Das Schweigen der Glocken kündigt üblicherweise im katholischen Raum die Kartage an. Wenn die Glocken schwiegen, machten die Schuljungs einer jeden Gemeinde im ehemaligen Amt Balve frommen Lärm.

„Man traf sich auf der Brücke in der Karrenstraße, fast alle gingen mit“, erinnert sich Günter Tolle, „und dann teilten die Chefs aus dem letzten Schuljahr kleine Gruppen ein. Damit wurde das ganze Dorf abgedeckt.“

Gebet auf Knien

Immer wieder gingen die Jungs riättelnd herum, morgens, zum Mittagsgebet „Engel des Herrn“ und vor kirchlichen Veranstaltungen. „Und dabei wurde eine Liste geführt. Jeder, der mitging, wurde dort aufgeführt.“ Mit gutem Grund: Die Jungs riättelten nicht nur – sie sprachen zudem an jeder Haustür ein österliches Gebet. „Als Kinder gingen wir in die Knie dabei“, erinnert sich Günter Tolle. Für ihren Einsatz wurden die Jungs mit Eiern belohnt. Die Eier kamen in einen Korb. Das Spendenergebnis wurde nach dem Rundgang durch die Anzahl der Gruppen-Mitglieder geteilt. „Die Eier-Verteilung wurde traditionsgemäß, über Generationen hinweg, auf dem Haarkopf vorgenommen“, berichtet Günter Tolle. „Dort steht heute das Wohnhaus Hepping.“

Günter Tolle bewahrt nicht nur das Gedenken an den verstorbenen Flakhelfer Helmut. Der Garbecker kennt sich auch in der Geschichte seines Dorfes bestens aus. Foto: Bettina Hartwig-Labs / WP

Die Chefs – und nur die Chefs – erhielten obendrein Bargeld. Die Chance für Knirpse, selbst einmal an der Spitze einer Jungsclique zu stehen, waren ordentlich: „Man musste nur lange genug dabeibleiben“, merkt Günter Tolle augenzwinkernd an. Nach der Schulzeit war allerdings Schluss. In der frühen Nachkriegszeit waren die Jungs in der Regel 14 Jahre, maximal 15 Jahre alt. „Auf dem Bild ist ein Chef zu sehen“, betont Günter Tolle, „ein Chef lief immer außerhalb der Reihe. Er hatte immer ein Auge auf die anderen.“ Obendrein ist er allein daran zu erkennen, dass er die anderen Mitglieder der Gruppe teilweise um Haupteslänge überragt.

Der Garbecker Brauch war keineswegs in allen Dörfern des Amtes Balve Standard: Das betont Günter Tolle. „In Langenholthausen hatten sie Klappern.“ Die kleinen, feinen Unterschiede der Traditionen fanden ihre Entsprechung darin, dass das Plattdeutsche zuweilen von Dorf zu Dorf variierte. „Das Platt von Garbeck“, erinnert sich Günter Tolle, „unterschied sich gravierend von dem in Neuenrade.“ Geriättelt wurde in der Nachbarstadt auch nicht: „Neuenrade ist überwiegend evangelisch.“