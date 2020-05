Corona verändert die Balver Gemeinden

Mit den Corona-Lockerungen können nun endlich auch wieder Gottesdienste – wenn auch in abgespeckter Form und ohne Gesang – stattfinden. Im Pastoralverbund wie auch der Evangelischen Kirchengemeinde zeigt man sich derweil erleichtert und erfreut darüber, dass man in Zeiten der Krise doch näher zusammenrückt.

Kurzpredigten kommen an

„Ausverkauft“, meldet Pfarrerin Antje Kastens über die beiden Sonntagsgottesdienste am vergangenen Wochenende. Trotz strenger Hygienevorschriften und Abstand untereinander habe „alles wunderbar geklappt“. Doch auch wenn die Lockerungen für die Evangelische Kirchengemeinde zu mehr persönlichen Begegnungen führen, so ist Kastens aufgefallen, dass das Coronavirus zahlreiche Gemeindeglieder beschäftigt. „Die Menschen haben Redebedarf; durch die Vorschriften ist das aber natürlich nur begrenzt machbar“, sagt Kastens. Daher habe sie auch ihre Kurzpredigten genau darauf ausgelegt. Nicht länger als 35 Minuten sollen sie dauern und dienen als Impuls in einer schwierigen Zeit.

Natur spielt eine größere Rolle

Wie schwer die Corona-Zeit vor allem für ältere Gemeindeglieder ist, merke Kastens immer wieder auch in Telefonaten. „Die Senioren fehlen, aber natürlich mit Recht“, sagt die Pfarrerin, der das Wohlergehen ihrer Schäfchen am Herzen liegt. So würden sich einige Senioren die Predigten ausdrucken lassen und als kleinen Impuls zuhause durchlesen. Ganz bewusst werde sie aber keine Live-Übertragungen der Gottesdienste planen, da diese nun auch wieder – mit dem nötigen Abstand – besucht werden dürfen. „Das ist gut fürs Gemeindeleben“, macht Kastens die Bedeutung der Lockerungen deutlich.

Gleichzeitig plant sie aber auch schon die Zeit nach Corona. So sei ein Open-Air-Gottesdienst auf der Wiese vor dem Pfarrhaus im Sommer durchaus vorstellbar, um mehr Platz bieten zu können. Ähnlich verhielte es sich mit einem Gottesdienst als Spaziergang entlang der Hönne. „Dabei ist der Abstand natürlich noch besser einzuhalten“, sagt Kastens. Bei so viel Hektik im Alltag könne die Gemeinde so zumindest eine kleine Auszeit bieten. Ohnehin spiele die Natur in Zeiten von Corona wieder eine größere Rolle im Leben der Menschen. „Viele merken jetzt, wie schön es draußen sein kann.“ Aber auch für die jungen Gemeindeglieder hat Kastens ein offenes Ohr. So habe sie die Konfirmanden besucht und sich mit ihnen unterhalten.

Veränderungen spürbar

Erfreut über die ersten Live-Gottesdienste zeigt sich auch der Leiter des Pastoralverbundes, Andreas Schulte. Dabei dienten die Werktags-Gottesdienste als Vorbereitung auf das vergangene Wochenende, „um ein wenig Sicherheit in die Abläufe zu bekommen“. Acht Gottesdienste hatte der Pastoralverbund angesetzt, zwei hat Pfarrer Andreas Schulte selbst geleitet. „Es ist eine gewisse Vorsicht wahrzunehmen“, sagt er. Gleichwohl tue es der Gemeinschaft gut, das Hochamt wieder gemeinsam begehen zu können. „Es ist gut, dass wir wieder angefangen haben. Glaube ist auf Gemeinschaft angelegt“, erklärt Schulte. Rund 420 Gläubige könnten zu den acht Gottesdiensten eingeladen werden. Derweil sind die Veränderungen im Gemeindeleben „seit dem Bruch vor acht Wochen“ bereits spürbar; das beziehe sich gerade auf den caritativen Bereich oder etwa die Nachbarschaftshilfe.

Gleichzeitig hat Andreas Schulte auch das Wohlergehen der Senioren im Kopf. Eine Lösung, die sich hierfür in den vergangenen Wochen bewährt hat, sind die Online-Gottesdienste. Rund 150 Zugriffe waren zwischenzeitlich zu verzeichnen. „Das war die einzige Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben“, sagt Schulte. Nun, so hofft er, könne der Kontakt wieder etwas persönlicher ausfallen als nur über einen Bildschirm – mit dem entsprechenden Abstand.

