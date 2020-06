Corona-Zwangspause bald vorbei: Bürgerbus startet wieder

Der Bürgerbus in Balve nimmt wieder Fahrt auf. Wie der Geschäftsführer des Bürgerbusverbund Hellweg-Sauerland, Michael Breier, am Montag in Sundern mitteilte, starten die Bürgerbusse ab Samstag, 1. August.

Einzelheiten klärt der Balver Bürgerbus-Verein am Samstag, 13. Juni, wie Vorstandsmitglied Guido Grevener der „Westfalenpost“ am Montag sagte. Festgelegt werden muss, wie Fahrer und Fahrgäste vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus geschützt werden können.

Schutzmaßnahmen stellen den Bürgerbusverein vor eine Herausforderung. Der Balver Bürgerbus ist ein für den Transport von acht Fahrgästen ausgelegter Mercedes Sprinter. Die ehrenamtlichen Fahrer und die Fahrgäste zählen durchweg zur Risikogruppe älterer Menschen.

Der Bürgerbus gilt als wichtiges Angebot im öffentlichen Personen-Nahverkehr. Er schließt die Lücke zwischen den großen Bussen der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) und der Regionalbahn (RB) 54, die Deutsche Bahn gemeinsam mit dem Zweckverband Nahverkehr Westfalen Lippe (NWL) betreibt.