Coronavirus: Für Gebete bleibt die Kirche weiterhin offen

Balve. In den katholischen Gemeinden in Balve finden keine Gottesdienste statt, die Erstkommunion wurde verschoben. St. Blasius bleibt für Gebete offen.

Die Welt fährt aktuell wegen des Coronavirus einige Gänge runter, bereits viele Bereiche des öffentlichen Lebens sind schon eingeschränkt. In Balve bleibt die Kirche aber weiterhin offen – allerdings nur für Einzelbesuche. Öffentliche Gottesdienste sind bis auf weiteres abgesagt, auch die Erstkommunion wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Pfarrer Andreas Schulte fordert die Menschen derweil zu mehr Solidarität im Umgang miteinander auf.

Es war deutlich mehr Platz auf den Kirchenbänken während der sonntäglichen Gottesdienste in den Balver Kirchen. „Deutlich reduziert“, nennt Pfarrer und Pastoralteamleiter Andreas Schulte den übersichtlichen Besuch der Messen am Sonntag. Auch die Christen folgten damit den Erlassen und Hinweisen seitens der Experten, um mögliche Infektionen bei größeren Menschenansammlungen zu reduzieren. Die Stimmung während der Gottesdienste sei besonnen, aber bei weitem noch nicht panisch gewesen sagt Schulte.

Schulte verweist auf digitales Angebot

In den Reihen gab es ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Gläubigen. Ohnehin sei die Sonntagspflicht im Vorfeld schon durch das Erzbistum ausgesetzt gewesen.

Die Messen am Sonntag werden bis auf Weiteres die letzten gewesen sein. Das gab das Pastoralteam am Montagmorgen auf seiner Internetseite bekannt. Dies erfolgte auf einen Erlass des Erzbistums Paderborn. Davon betroffen sind öffentliche Gottesdienste, Tagungen, kirchliche Fortbildungsangebote, Gremiensitzungen, Wallfahrten und sonstige Fahrten. Ebenfalls auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird die erste Heilige Kommunion in Balve.

Andreas Schulte verweist deswegen auf die Angebote der Katholischen Kirche. Neben dem Domradio wird es auch Übertragungen vereinzelter Gottesdienst im Internet geben. Die Messe hingegen wird weiter gefeiert – wenn auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Balve Stadtrat findet statt – nur nicht im Ratssaal Auch der Rat der Stadt Balve wird bis auf Weiteres wegen der besonderen Gegebenheiten örtlich verschoben. Die Ratssitzung am Mittwoch wird so nicht wie gewohnt im Ratssaal stattfinden. Stattdessen werden die Ratsherren in der Aula des Schulzentrums am Krumpaul tagen. Damit kommt die Stadt den Maßnahmen des Arbeitsministeriums des Landes NRW nach. Der Städte-und Gemeindebund empfiehlt zur Durchführung von Ratssitzungen in größeren Säalen. So soll ein größerer Abstand zwischen den einzelnen Ratsmitgliedern sowie zu und zwischen den Zuschauern gewährleistet werden. Zudem sollte der Sitzungsraum über große Fenster zum Durchlüften verfügen.

Doch dem Pfarrer liegt vor allem der Umgang der Menschen untereinander am Herzen. „Wir müssen denen, die sich jetzt nicht solidarisch sind, beibringen, wie wichtig Solidarität in diesen Tagen ist“, sagt Schulte. „Es kann keiner sagen, er wäre nicht betroffen“, so der Pastoralteamleiter weiter. Die Menschen, die das Virus nicht direkt beträfe, gebe es nicht. Es gehe viel mehr darum, sich solidarisch gegenüber den Menschen zu zeigen, die zur Risikogruppe gehörten – also allen voran älteren Mitbürgern.

Messdiener von kirchlichen Pflichten frei gestellt

Freigestellt von allen kirchlichen Pflichten wurden zudem die Messdiener. Das Balver Pastoralteam überließ ihnen freiwillig, ob sie an den Gottesdiensten am vergangenen Sonntag teilnehmen wollen oder nicht. Laut Andreas Schulte haben aber einige Messdiener den Weg in die Kirche gefunden.

Dem Pfarrer ist viel an dem richtigen Umgang mit der Situation gelegen. „Die Kirche hat ihre Tore weiter geöffnet. Wer beten möchte, kann dies auch weiterhin tun“, sagt Schulte. Es gelte lediglich, den körperlichen Kontakt zu vermeiden.