Coronavirus: In Balve ruht das öffentliche Leben

Das Corona-Epidemie legt das öffentliche Leben in Balve vorerst lahm. Am Donnerstag wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt.

Städtische Veranstaltungen

Die Stadt Balve entschied es sich, die beiden städtischen Veranstaltungen „Genuss und Buch“ am Freitag, 13. März, in der städtischen Bücherei und die Veranstaltung „Tanztee mit Hettwich vom Himmelsberg“ im Rahmen der Heimatjahrreihe „Donnerstags aufm Dorf“ am 26. März in Eisborn zu verlegen. „Die Gesundheit sowie die Sicherheit der Besucher und der Bevölkerung stehen an erster Stelle“, erklärte Bürgermeister Hubertus Mühling. „Wir alle sind aufgerufen, dabei mitzuhelfen, das Virus einzudämmen, und dieses geht nur in der Gemeinschaft.“

Autorinnenlesung von Maria Knissel (rechts): Marianne Lösse begrüßt die gebürtige Langenholthauserin (Archivbild von 2018). Foto: WP

Die Karten für die Veranstaltung in Eisborn behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin am 19. November. Die Lesung von Maria Knissel wird im Herbst diesen Jahres in der städtischen Bücherei nachgeholt. Der neue Termin werde frühzeitig bekannt gegeben, hieß es. Das Pfand für diese Karten kann in Bücherei oder Innenstadtbüro gegen Vorlage der Karte zurückgetauscht werden. Maria Knissel sagte der „Westfalenpost“: „Schade, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“

Die Stadtverwaltung äußerte sich allerdings nicht zu weitergehenden Fragen der „Westfalenpost“ – etwa nach der Ausstattung städtischer Einrichtungen mit Desinfektionsmittel und Hygieneartikeln, Verhaltensempfehlungen für Lehrer und Erzieher und der Möglichkeit von Beschäftigten ohne Publikumsverkehr, zuhause zu arbeiten.

Abgesagt wurde die traditionelle Baumpflanzaktion von Grundschule Garbeck, Forstamt und DEVK-Versicherungsbüro Schröder. „Ob und wann es einen Ausweichtermin geben wird, teilen wir Ihnen rechtzeitig mit“, erklärte Luise Gröpler vom Versicherungsbüro.

Die Kinderkleiderbörse im DRK-Kindergarten in Langenholthausen fällt ebenfalls aus. Sie war für den 22. März geplant.

Die Aktion „Saubere Landschaft“ in Eisborn findet nach neuer Planung erst am 18. April statt.

Katholische Veranstaltungen

Auch der Katholische Pastoralverbund Balve/Hönnetal schränkt seine Angebote ein. Damit folgt er Empfehlungen des Erzbistums Paderborn. „Das Hauptamtlichenteam appelliert an die Vernunft des Einzelnen.“ Im Kampf gegen Corona gehe es darum, Zeit zu gewinnen.

Demnach wird dringend vom Gottesdienstbesuch abgeraten, „wenn Krankheitssymptome vorhanden sind“. Messen können – so hieß es – auch im Fernsehen und im Radio verfolgt werden.

Jugendmesse ja, Gesprächsrunde vorerst nein: Der Pastoralverband schränkt seine Veranstaltungen bis auf Weiteres ein. Foto: Jürgen Overkott / WP

Ab sofort gilt bis auf Weiteres: Für die Dauer von 14 Tagen findet kein Publikumsverkehr in den Pfarrbüros statt. Kontaktaufnahme ist per Telefon und Email bis auf Weiteres während der Öffnungszeiten möglich. Ebenfalls entfallen vorerst die Teamsitzung des Seelsorgeteams, die Kirchenvorstandssitzungen, die Sitzung des Netzwerkes Katholische Kirche im Hönnetal. Es findet keine Chorprobe des Kirchenchores Balve statt.

Obendrein werden kirchliche Veranstaltungen neu terminiert. Die Jugendmesse am Sonntag, 15. März in Balve findet zwar statt, das anschließende Treffen für die Vorbereitungen der Jungen Kirche (Juki) 2021 jedoch zunächst nicht. Der Kinderkreuzweg am 19. März in Garbeck entfällt. Der Taufeltern-Nachmittag am 21. März wird verschoben. Das gilt auch für den Kinder-Bibel-Nachmittag am 21. März.

Der Familienkreuzweg am Imberg in Affeln (22. März) fällt flach. Der Besinnungstag für die Erzieherinnen am 24. März wird abgesagt. Auch der gemeinsame Kreuzweg der Kfd-Damen im Pastoralverbund (27. März) wird gekippt. Die Fastenessen in Garbeck, Küntrop (beide 29. März) und Affeln (5. April) werden gestrichen.

INFO

Die Kultveranstaltung „Tanzbar“ wird verschoben. Ein neuer Termin wird noch gesucht. Foto: Sven PaUl / WP

Peter Trautes und DJ Schanko haben sich „schweren Herzens“ entschlossen, die „Tanzbar“ in Langenholthausen vom 28. März auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Peter Trautes: „Die Gesundheit unserer Gäste steht an erster Stelle.“

Die Eintrittskarten seien weiter gültig, fügte er hinzu. Auf Wunsch wollen die beiden Veranstalter Eintrittsgelder zurückzahlen. Dafür gibt es bereits einen Termin: Sonntag, 29. März, 14 Uhr, Café Grote im Hagebaumarkt in Neuenrade.