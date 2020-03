Coronavirus: Stadt Balve zieht Notbremse

Balve. Die Stadt Balve zieht die Notbremse. Was ab Montag, 16. März, geschlossen ist. Wo es Einschränungen gibt.

Die Stadt Balve reagiert auf die Corona-Epidemie. Rathaus und andere städtische Einrichtungen bleiben ab Montag, 16. März, für den öffentlichen Besucherverkehr „weitgehend geschlossen“, wie Bürgermeister Hubertus Mühling mitteilte. Rathaus, Bücherei und Schwimmbad bleiben zunächst bis zum 19. April geschlossen.

Das Coronavirus breite sich immer weiter aus. „Um diese Ausbreitung zu verlangsamen und damit auch unser Gesundheitssystem geschützt wird, ist es die Aufgabe von uns allen, Kontakte und größere Menschenansammlungen zu vermeiden“, erklärte Mühling. Daher wird die Stadt Balve ab dem kommenden Montag die öffentliche Bücherei schließen und den öffentlichen Schwimmbadbetrieb einstellen. Ebenso werden sämtliche Veranstaltungen der öffentlichen Bücherei bis auf weiteres abgesagt. Die Absage betrifft auch das Balver Kinderkino am kommenden Montag, 16. März, und in Mellen am 19. März. Ebenso wird von Montag an das Rathaus für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen.

Bürger und Mitarbeiter schützen

„Im Vordergrund stehen dabei der Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Verwaltung“, hieß es. „Viele Anliegen des täglichen Lebens lassen sich sicherlich telefonisch erledigen oder über den elektronischen Weg mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung klären. Hierbei verweise ich auch auf die Möglichkeiten, die die Internetseiten der StadtBalve bieten. Sollten Besuche im Rathaus oder Bürgerbüro unumgänglich sein, so bitte ich um vorherige telefonische Terminabstimmung mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Sämtliche Telefonnummern sind im Netz zu finden: www.balve.de oder telefonisch über die zentrale Rufnummer des Rathauses 02375/926-0.

Mühling weiter: „Sollten Besuche im Rathaus notwendig sein, so bitte ich um die Beachtung der Hygienevorschriften, die in den Eingangsbereichen des Rathauses aushängen.“ Die Stadtverwalter seien über die Hygienemaßnahmen informiert.