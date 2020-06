Darum freuen sich Balves Senioren aufs Klön- und Lesecafé

Balves Senioren litten besonders unter den Kontaktbeschränkungen in ersten Phase der Corona-Pandemie. Umso größer ist die Vorfreude unter der älteren Bevölkerung, dass das seit Frühjahr 2017 bestehende Klön- und Lesecafé in der Sokola.de in Langenholthausen wieder öffnet, wie die WP am Freitag erfuhr.

Große Tische ermöglichen großen Abstand. Foto: Elisabeth Latzer

Noch vor dem Feiertag Fronleichnam erfolgt der Neustart, wie Elisabeth Latzer, die das Café gemeinsam mit Johannes Schwartpaul ehrenamtlich organisiert, sagte. Das erste Treffen nach wochenlanger Zwangspause findet am Mittwoch 10. Juni, zu gewohnter Zeit statt – von 15 bis 17 Uhr.

Elisabeth Latzer betonte, dass bei der Veranstaltung die für die Gastronomie aktuell geltenden Hygienevorschriften strikt eingehalten – nicht nur mit Blick auf Organisatoren und Besucher aus der Risikogruppe. Dazu zählt unter anderem eine Maskenpflicht. Elisabeth Latzer wies darauf hin, dass Masken beim Gang durch das Gebäude getragen werden müssen. Am Tisch dürfen sie allerdings abgesetzt werden. „Außerdem müssen die Kontaktdaten in eine Liste eingetragen werden“, ergänzte die Café-Organisatorin.

Die Tische werden so gestellt, dass die Abstandsregel von 1,50 Meter zwischen den teilnehmenden Personen problemlos eingehalten werden.

Zehn Zusagen binnen kurzer Zeit

Der Plan vom Neustart des Klön- und Lesecafés machte am Freitagmorgen schnell die Runde. Elisabeth Latzer freute sich, binnen kürzester Zeit zehn Besuchszusagen erhalten zu haben. Der ebenerdig gelegene Raum in der Sokola.de bietet sogar Platz für weitere Teilnehmer.

Elisabeth Latzer verspricht den Besuchern Kaffee und frische Waffeln. Sie selbst sorgt für die heiße Ware, und Ehemann Friedel macht den Service.