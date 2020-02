Darum hilft milder Winter der Balver Höhle

Balve. Kurz vorm Saison-Start muss die Balver Höhle alljährlich zum Check. Was haben die Geologen herausgefunden?

Für ihn war alles neu: Dominik Hafkesbrink vom Geologischen Dienst NRW in Krefeld feierte am Dienstag Premiere in der Balver Höhle. Er nahm Europas älteste Kulturhöhle erstmalig professionell in Augenschein. Gemeinsam mit seinem Kollegen Professor Dr. Roland Strauß sowie Norbert Vierhaus von der Bergverwaltung der Bezirksregierung in Arnsberg prüfte er die Standsicherheit der Kalkstein-Arena.

„Besucherhöhlen und Schaubergwerke müssen jährlich vor dem Beginn der Saison überprüft werden“, erläuterte der Geologie-Experte sein Vorgehen, „und zwar auf Standsicherheit.“ Die Stadt Balve unterstützte die Fachleute mit einem Hubsteiger. Jürgen Bodeck bediente die Technik.

Check erinnert an TÜV-Prüfung

Jürgen Bodeck von der Stadt Balve bedient den Hubsteiger. Foto: jürgen overkott / WP

Die Inspektion der Höhle entspreche einer TÜV-Prüfung, meinte Strauß. Fallen Problemstellen auf, wird deren Beseitigung durch Fachfirmen mit den Eigentümern besprochen. In diesem Fall ist es die Balver Schützenbruderschaft St. Sebastian. Sie war mit ihrem Vorsitzenden Christoph Rapp, ihrem stellvertretenden Vorsitzenden Marc Schulte und Geschäftsführer Wolfgang Riecke vor Ort.

Die Experten prüften Balves größten Party-Tempel mit professioneller Gründlichkeit, mit sicherem Blick und mit prüfenden Hammerschlägen. Zugleich waren sich zuversichtlich, keinen allzu großen Sanierungsbedarf durch Gesteinsverwitterung zu finden.

Probleme verursachen üblicherweise Winter mit ständigem Wechsel zwischen Frost und Tauwetter. Das habe zur Folge, dass gefrierendes Wasser Felsspalten vergrößere. Dabei bestehe die Gefahr, dass Gestein brösele und von der Decke falle. Allerdings sei diese Gefahr diesmal nicht gegeben. Bisher erinnerte der Winter über lange Strecken eher an den Frühling. Frost-Nächte seien rar gewesen.

Zugleich erinnerte Strauß daran, dass die Höhle vor nicht allzu langer Zeit gesichert worden sei – etwa das Höhlenmundloch.

„Ich erwarte keine gravierende Veränderung der letzten Prüfung“, erklärte Strauß, „und ich mache das schon seit 15 Jahren.“ Endergebnisse liegen in einigen Tagen vor.