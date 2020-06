Darum kehren Balver Patienten in Arzt-Praxen zurück

Aus Angst vor Ansteckung mit Corona hatten in den ersten Wochen der Ausbreitung des Virus’ viele Menschen den Besuch beim Arzt gescheut – selbst wenn sie ein ernstes Leiden hatten. Klar ist eigentlich: Nur weil sich ein Virus ausbreitet, sinkt dadurch nicht die Zahl aller anderen Krankheiten und Gebrechen. Fakt jedoch ist: Mit der Coronaausbreitung und den öffentlichen Kontaktbeschränkungen sank die Zahl der Patienten in Arztpraxen ganz massiv – im Hönnetal, in NRW, in der ganzen Republik. Allerdings wurden zu Beginn der Pandemie auch größtenteils die geplanten und nicht dringend nötigen Behandlungstermine abgesagt. Der Balver Allgemeinmediziner Dr. Gregor Schmitz schätzt für seine Praxis in den Monaten März und April gut ein Viertel weniger Patientenbesuche. Und genauso wie Dr. Paul Stüeken jr. sieht er ungefähr ab Anfang Mai wieder einen deutlichen Anstieg. Stüeken sieht ungefähr mit dem Beginn der vergangenen Woche eine Rückkehr zu gewohnter Auslastung. Schmitz: „Während an manchen Tagen noch deutlich weniger Patienten kommen gibt es wiederum auch solche, wo die Frequenz annähernd die aus normalen Zeiten ist.“ Kurzum: „Die Lage normalisiert sich so langsam wieder.“

Das Balver Notarzt-System lebt vom Einsatz der Hausärzte Dr. Paul Stüeken sr., Dr. Paul Stüeken jr. und Dr. Gregor Schmitz (von links). Foto: jürgen overkott / WP/

Das Patienten-Plus gilt als Folge von Lockerungen der Corona-Regeln im öffentlichen Leben, der schrittweisen, vorsichtigen Öffnung von Schulen und Kitas, Geschäften oder Restaurants.

Neue Wege in den Arbeitsabläufen

So verständlich prinzipiell die Sorge vor einer Ansteckung sein mag: Die heimischen Mediziner beunruhigte es, dass Menschen mit ernsten Beschwerden eben nicht den Weg zum Arzt suchten. Schließlich ist Gesundheit kein Luxus, auf dessen Pflege man mal ein paar Wochen verzichten kann wie auf eine Freizeitgestaltung etwa.

Corona wirkte sich übrigens nicht nur auf die Arbeit in den Praxen aus: So berichten Stüeken und Schmitz von deutlich gesunkenen Einsatzzahlen der Rettungsdienste, von deutlich weniger gemeldeten Fällen von Herzinfarkten oder Schlaganfällen. Aber auch hier gebe es nun den Weg zurück zur Normalität.

Was manch einer die „neue Normalität“ nennt, das sind in den Arztpraxen die sicheren Abläufe: Maskenpflicht für die Patienten, Spuckschutzwände, verbindliche Vergabe und Einhaltung der Termine, um die Anzahl der Menschen in den Räumen möglichst gering zu halten. Organisatorische Aufgaben, wie oftmals die Rezeptvergabe, werden am Telefon erledigt.

Was die Mediziner weiter beobachten: eine gewisse Unsicherheit bei vielen Patienten vor einem Besuch, die Frage, wie man sich hygienisch auf der sicheren Seite bewegt. Dr. Paul Stüeken jr.: „Ganz klar: Hier ist der Beratungsbedarf deutlich gestiegen. Wir telefonieren und erklären viel mehr.“ Letztlich habe mit diesem neuartigen Virus auch das gesamte medizinische Personal jeden Tag dazugelernt. Von diesen Erfahrungen könnten nun ihre Patienten Tag für Tag profitieren. Dr. Gregor Schmitz: „Es ist sicher auch eine spannende Zeit. Wir wissen immer noch relativ wenig darüber, was das Virus im Körper anrichtet, welche Organe es noch betrifft.“

Dass die Hönnetaler nun anscheinend weniger Angst vor Arztbesuchen haben, ist beruhigend und wichtig, betonen die beiden Doktoren.