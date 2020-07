LUFTSPORTVEREIN SAUERLAND Darum müssen Drachen in Küntrop am Boden bleiben

Höveringhausen/Küntrop. Schade! Corona kippt das beliebte Familien- und Drachenfest des LSV in Küntrop. Warum dem Verein keine Alternative blieb.

Sie hatten sich so gefreut, die Mitglieder des Luftsportvereins Sauerland (LSV). Wie jedes Jahr sollte am letzten September-Wochenende eigentlich das 27. Familien- und Drachenfest auf dem Flugplatz in Küntrop stattfinden. Doch, wie andere Großveranstaltungen auch, muss der LSV sein traditionelles, in der Region äußerst beliebtes Fest absagen.

LSV-Sprecherin Marie Kneer Foto: Luftsportverein Sauerland

„Wir sind darüber sehr traurig. Allerdings liegt uns die Gesundheit unserer Besucher sehr am Herzen“, bedauert Vorsitzender Joachim Kneer, „wir haben in jedem Jahr mehrere tausend Besucher empfangen – das ist in der aktuellen Situation durch Corona einfach nicht möglich.“

Vor allem die Attraktionen für Kinder – Hüpfburg, Raupenbahn und Kinderschminken – ließen sich ebenso wenig wie eine Eingrenzung der Besucherzahl corona-gerecht umsetzen. „Dazu ist unser Gelände zu weitläufig. Außerdem lebt unser Familien- und Drachenfest von den Begegnungen, von den Attraktionen für die Kinder und von viel Trubel auf der Drachenwiese“, erläutert Kneer weiter.

In das nächste Jahr blickt der Verein jedoch zuversichtlich. Noch einmal Kneer: „Wie in jedem Jahr planen wir das Familien- und Drachenfest am letzten September-Wochenende. Für 2021 sind das dann der 25. und 26. September. Mit der Absage für dieses Jahr halten wir uns an die Vorgaben für Großveranstaltungen.“