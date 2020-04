Darum sieht Balver Fachhandel Gefahren für Gastronomie

Der Balver Fachhandel sorgt sich nach Bekanntgabe der neuen Corona-Regeln des Landes um die Gastronomie im Stadtgebiet – und um Einnahme-Verluste durch ausfallende Veranstaltungen. Fachhandelschef Daniel Pütz sieht aber auch positive Auswirkungen für den heimischen Einzelhandel.Pütz sagte der „Westfalenpost“: „Viele unserer Mitglieder sind von Veranstaltungen abhängig, sei es durch Catering, Getränkelieferung , Technik, Unterhaltung oder Ähnliches.“

145 Jahre Männerchor Balve in der Balver Höhle: Was ist eine Großveranstaltung? Foto: Sven Paul / WP

Die neuen Corona-Vorgaben der Landesregierung werfen bei Pütz Fragen auf: „Ab wann ist eine Veranstaltung eine ,Großveranstaltung‘?“ Ministerpräsident Armin Laschet spreche von „vielen ausfallenden Schützenfesten in den Sommermonaten“ Pütz wissen, ob er damit „alle“ meine. Und: „Gibt es Personen- und/oder Flächenbeschränkungen? Was ist mit kleineren Vereinsaktivitäten oder den Kompaniefesten?“

Was ist mit Chorproben, Konzerten?

Die Balver Schützen haben die Frage inzwischen für sich beantwortet. Sie verzichten sowohl auf das Schützenfest als auch auf Abrechnung und Kompaniefeste. Die Bruderschaft St. Sebastian ist sich bewusst, dass ihr und ihren Partnern erhebliche Einnahmen entgehen. Die Schützen wollen jedoch auch nur an den Anschein vermeiden, ein Bürger könnte sich bei einer ihrer Veranstaltungen mit Corona infiziert haben.

Offene Fragen sieht Pütz auch für die heimische Musikszene. Der Multimediamann ist unter anderem in der Chor-Szene als Dirigent aktiv. „Konkret für mich bedeutet das: Was ist mit Chorproben, was mit Konzerten?“ Zudem will Pütz wissen, welche Regeln für private Zusammenkünfte gelten sollen.

Antworten auf seine Fragen seien „extrem wichtig für die Akzeptanz der Regeln“. Pütz weiter: „Wenn keine Öffentlichkeit mehr stattfindet, darf das Private nicht auch noch mehr als nötig und teilweise nicht nachvollziehbar reguliert werden. Bisher waren die Aussagen hier oft widersprüchlich oder zumindest schwammig, gerade in Bezug auf Familientreffen über Ostern.“

Regeln für Einzelhandel „klar verständlich“

Schuhhändlerin Irene Grote vom Schuhhaus Schneider in Balve: Das Geschäft darf ab Montag wieder öffnen. Foto: jürgen overkott / WP

Die 800-Quadratmeter-Regel für den Einzelhandel sei „klar verständlich“, meinte Pütz. „Ich denke, dass der Großteil der Balver Geschäfte unter Voraussetzung entsprechender Hygienekonzepte wieder geöffnet werden kann. Das ist gut so.“

Mit Spannung erwartet Pütz das weitere Vorgehen der Landesregierung. Er erwartet, dass in Kürze eine Entscheidung fällt, welche Regeln nach dem 3. Mai für Gastronomie und Außengastronomie gelten. Pütz sieht Möglichkeiten für den „infektionshemmenden Betrieb“. Für die Branche sei das überlebensnotwendig. Pütz: „Ich hoffe, dass die Betreiber hier individuelle Lösungen mit den zuständigen Behörden finden.“ Wenn keine Lösung gefunden werden, sieht Pütz die Balver Gastro-Szene in Gefahr. Wiedereröffnungen und Übernahmen (Ballova, Syré, Zur Höhle, Destino Bar, Kasbar, Drostenkeller, Haus Drei Könige und Padberg) wären nach Pütz‘ Ansicht im schlimmsten Fall „für die Katz“.

INFO

Die Werbegemeinschaft Balver Fachhandel e. V. besteht nach eigenen Angaben aus rund 40 Mitgliedern. Es handelt sich vornehmlich um Balver Unternehmen, aus den Bereichen Handel, Dienstleistung, Handwerk und Gastronomie.

Der Verband will sich künftig breiter aufstellen. Das gilt für die Öffnung in Richtung Ortsteile. Das gilt aber auch für Branchen, die bisher nicht vertreten waren. Für den Namen soll ein neuer Name stehen. Zur Diskussion steht der Name „Balver Unternehmertum“. Eine Mitgliederentscheidung steht noch aus.