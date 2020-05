Darum startet Balves DeCent mit neuen Gutscheinen

Balve. Nach mehrwöchiger Corona-Zwangspause hat am Dienstag der Balver DeCent-Laden des katholischen Caritas-Verbandes wieder seine Tür geöffnet. Zur Wiederaufnahme des Betriebs wurden die neuen Lebensmittelscheine vorgestellt.

Der DeCent-Laden wird immer wieder mit Spenden unterstützt. Fastenbrot päppelt DeCent-Laden in Balve: Alice Runte (links) und Ursula Kistowski vom DeCent-Laden der Caritas freuen sich über das Fastrnbrot von Bäckermeister Rainer Tillmann. 50 Cent des Kaufpreises von 3,50 Euro gehen an den Sozialsupermarkt. Foto: Caritas

Die Auswirkungen der Corona-Krise haben auch vor den Balver Einrichtungen nicht Halt gemacht, die bedürftigen Menschen im Hönnetal als Anlaufstelle zur Verfügung stehen. Und so musste auch der DeCent-Laden der Caritas an der Bogenstraße 8 nach dem 12. März seine Tür vorerst geschlossen halten. In den vergangenen Wochen hat das Team des Sozialsupermarktes aber trotzdem viel zu tun gehabt. Ziel war, gemeinsam mit dem Vorstand der Caritaskonferenz ein zukünftiges Konzept für die Wiedereröffnung zu entwickeln. Das Ergebnis wurde in einem Pressegespräch vorgestellt.

Spenden von Rotariern

Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Ladenbetriebs waren laut DeCent-Leiterin Alice Runte, Voraussetzungen zu schaffen, damit die notwendigen Hygienemaßnahmen im Geschäft eingehalten werden können. Entsprechende Vorkehrungen für die Kontrolle der Einhaltung der Maskenpflicht für Kunden sowie der Wahrung von Sicherheitsabständen waren dafür notwendig. Für die Ausstattung des Verkaufsraums mit Spuckschutz aus Plexiglasscheiben nahm man zudem die Dienste des Garbecker Unternehmens Paul Müller in Anspruch – Maßnahmen, die nur durch Spendengelder umzusetzen waren. „Dies war möglich, weil wir aufgrund von Zuwendungen seitens des Rotary Clubs Menden, in dem auch Balver Bürger Mitglieder sind, eine Spende erhalten haben. Ebenso ist uns noch eine Zahlung vom Erzbistum Paderborn zugesagt worden“, erklärte Angelika Rotermund, Vorsitzende der Caritaskonferenz St. Blasius, bei der Wiedereröffnung des Ladens am Dienstagmorgen.

Spende an DeCent-Laden in Balve: Hans-Jürgen Karthaus (lks.) und Alexander Nickel von der Netzgesellschaft der Stadtwerke Balve und Menden mit Alice Runte Foto: Netzgesellschaft

Die Zuwendungen des Erzbistums sind zweckgebunden, dienen der Ausgabe der Lebensmittelgutscheine, die ab sofort im DeCent-Laden erhältlich wären. Das neue Konzept sieht vor, dass berechtigte Kunden des Geschäfts gegen Vorlage ihres Einkaufsausweises Lebensmittelgutscheine erhalten. Die Höhe der Gutscheine richtet sich nach der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen. Sie sind eigens für diesen Zweck vom Vorstand der Caritaskonferenz St. Blasius Balve in Absprache mit Pfarrer Andreas Schulte vom Pastoralverbund Balve-Hönnetal erstellt worden.

Die Lebensmittelgutscheine können in zahlreichen Balver Geschäften eingelöst werden. Als Zahlungsmittel werden sie im Markant Markt, der Metzgerei Jedowski, auf dem Garbecker Markt, in der Goldbäckerei Grote und beim Stadtbäcker Tillmann akzeptiert.

Zusätzlich erhalten die Kunden des DeCent Ladens bei ihrem Besuch kostenlos eine vorgepackte Tüte mit Lebensmitteln, die in Balver Lebensmittelmärkten von deren Betreibern oder von Bürgern, die dort einkaufen, gespendet wurden.

Ab sofort ist der DeCent-Laden jeden vierten Dienstag im Monat in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet.