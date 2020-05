Darum stoppt Kirche im Hönnetal Prozessionen

Auch wenn Gottesdienste unter strengen Auflagen wieder stattfinden, machen es die Corona-Schutzmaßnahmen den Gemeinden im Pastoralverbund Balve-Hönnetal nicht leicht, die Feiertage der nächsten Wochen so zu begehen wie gewohnt. Daher schafft das Pastoral-Team vermehrt alternative Angebote für die Gläubigen.

Bei Prozessionen zeigt sich die Katholische Kirche in der Stadt. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

In einer so dynamischen Situation wie der Corona-Krise fällt es auch den Gemeinden im Pastoralverbund Balve-Hönnetal schwer, gelebte und geliebte Traditionen mit Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen unter einen Hut zu bringen. Und was sich in den vergangenen Wochen bereits abzeichnete, wurde jetzt zur Gewissheit: Prozessionen oder ähnliche Veranstaltungen wird es in absehbarer Zeit im Hönnetal nicht geben. Mit dieser Entscheidung folge man der dringenden Empfehlung des Generalvikariats, wie Pfarrer Andreas Schulte sagt.

Betroffen von der Maßnahme sind alle Fronleichnamsprozessionen, die Sternwallfahrt des Pastoralverbundes, die Stadtprozession in Balve, die Peter- und-Paul-Prozession in Affeln sowie die Liboriprozession in Garbeck. „Unter den vorherrschenden Bedingungen durch Corona ist es auch so gut wie unmöglich, Prozessionen durchzuführen“, so Schulte, der Leiter des Pastoralverbundes.

Open-Air-Messe in Wocklum

Das Ding der Unmöglichkeit beginne bereits damit, dass das Einhalten von Mindestabständen gar nicht in der Praxis umsetzbar wäre – selbst wenn die Kontaktbeschränkungen jetzt weiter gelockert würden. „Wie sollten da zum Beispiel die Abstände zwischen den teilnehmenden Musikern der Musikvereine eingehalten werden?“, fragt Schulte und überlegt, dass etwa die Tubaspieler untereinander bis zu sechs Meter von einander entfernt Schritt halten müssten. Mehr noch: „Die konnten in den vergangenen Wochen nicht einmal miteinander proben“, meint Andreas Schulte.

Tabu: die Stadtprozession (Archiv) Foto: Sven Paul / WP

Mit der Absage der kirchlichen Veranstaltungen bis August habe man immerhin ein Stück weit Planungssicherheit geschaffen. „Gerade aufgrund der Situation sind die Gemeinden angehalten, Ideenreichtum an den Tag zu legen, um alternative Angebote zu schaffen“, erklärt Schulte. So hat man etwa anstatt der Sternwallfahrt am Pfingstmontag jetzt einen Open-Air-Gottesdienst in Wocklum geplant. Er soll bei gutem Wetter am 1. Juni ab 10.30 Uhr stattfinden. Laut Schulte plane auch St. Barbara in Mellen einen Open-Air-Gottesdienst.

Am Pfingstwochenende bietet der Pastoralverbund zudem die Möglichkeit, Gottesdienste in der St.-Blasius-Kirche live via Internet-Stream beizuwohnen. Am heutigen Freitag, 18.30 Uhr, wird die Gottes-Wort-Feier übertragen, am Sonntag (31. Mai) ab 10.30 Uhr die Heilige Messe. Eineinhalb Stunden vor Gottesdienstbeginn wird auf der Homepage des Pastoralverbunds (https://pv-balve-hoennetal.jimdo.com) der Internet-Link zum Live-Stream bekanntgegeben.

Auf der Internetseite will man kurzfristig über neue Entwicklungen informieren, denn der reguläre Pfarrbrief erscheint aufgrund der hohen Planungsunsicherheit aktuell nicht. Andreas Schulte: „Wir können derzeit nur entlang der sich jederzeit verändernden Gegebenheiten planen, sodass wir uns dazu entschieden haben, kurzfristig zu kommunizieren, was möglich ist.“

In Planung sei aktuell auch ein Gottesdienst für Messdiener, die derzeit nicht an regulären Messen teilnehmen dürfen. „Um den Kontakt zu halten, wird Pastor Naton einen Gottesdienst für die Messdiener ausrichten“, so Schulte. Ein Termin dafür werde schnellstmöglich bekannt gemacht.