Darum trifft Corona selbstständige Künstler so hart

Die Corona-Krise treibt sie in die Enge: Selbstständige, allen voran Künstler. Doch Not macht auch erfinderisch. Elo Badura ist ein Beispiel dafür.

Der Chorleiter

Daniel Pütz ist für die heimische Chor-Szene unverzichtbar – als Musiker und, wichtiger noch, als Chorleiter. Krimi-Autorin Kathrin Heinrichs hat ihm dafür in ihrem aktuellen Roman „Aus dem Takt“ ein literarisches Denkmal gesetzt. Doch längst probt kein Chor, von Auftritten gar nicht zu reden. Daniel Pütz würde sich freuen, wenn die Sänger eben keine Diskussionen über Beiträge und Honorare führen würden. Vereinsmitglieder zahlen in der Regel kleine Summen. Doch für den Vorsitzenden des Balver Fachhandels brechen gerade große Einnahmen weg. Können Proben später verlängert werden? „Das geht bei mir gar nicht“, sagt der üblicherweise vielbeschäftigte Multimediamann. Er wünscht sich von den Sängern ein Zeichen der Solidarität. „Wenn ich pleitegehe, dann ist es auch mit der Chorarbeit vorbei.“

Die Logopädin

Sarah Pütz, Logopädin Foto: Jürgen Overkott / WP

Die Virus-Krise trifft auch Daniel Pütz‘ Frau Sarah – und zwar doppelt. Sie arbeitet als Logopädin, normalerweise. Corona macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Nicht nur ihr: Sarah Pütz hat ihr Team in die Kurzarbeit schicken müssen. Ehemann Daniel weiß, dass es für die Betroffenen schwierig ist, nur noch von Zweidritteln des üblichen Gehaltes leben zu müssen.

Der Fotograf

WP-Fotograf Sven Paul steht ebenfalls vor Problemen: Als allein erziehender Vater muss gerade seine beiden kleinen Kinder hüten, die „Twins“, wie sie gern nennt. „Das bedeutet mindestens vier Wochen lang keine Aufträge“, stellt er fest. „Wer weiß, wie lange das alles noch dauert.“ Natürlich sieht Sven Paul auch die guten Seiten seiner unfreiwilligen Pause: „Ich habe jetzt mehr Zeit für meine Familie.“

Der Musiklehrer

Elo Badura beim Sommerfest Foto: Sven Paul / WP

Elo Badura gilt nicht nur als Künstler, sondern mindestens genauso sehr als Lebenskünstler. Kaum ein Tag, an dem der gebürtige Pole mit schlechter Laune gesehen worden ist. Dieser Tage ist das verschmitzte Lächeln des Viel-Harmonikers etwas müde geworden. „Ich habe fünf Konzerte in den nächsten beiden Monaten abgesagt“, erzählt er. Eines davon wäre der Kölsch-Abend im Haus Drei Könige gewesen. Daraus wird nichts. „Ich stecke schon ein bisschen in Schwierigkeiten“, räumt der Gitarrist ein.

Dennoch gibt er sich auf seine Weise kämpferisch. Seine Tochter Alice, ebenfalls Musikerin, hat eine pfiffige Idee: eine digitale Lösung. Sie ermöglicht Papa Elo, weiterhin Musikunterricht zu geben. Wie funktioniert das?

Elo Badura lacht: „Ich unterrichte meine 40 Schüler über WhatsApp im Video-Chat oder über Skype.“ Dem Musiker-Nachwuchs bringt die neue Unterrichtsform Vorteile: „Der Schüler muss nicht fahren. Im Gegenteil: Er kann zuhause bleiben.“

Ob dieser Weg Rettung verheißt, bleibt abzuwarten. Aber er macht Elo Badura Mut.