BALVE/HÖNNETAL Das bietet Pastoralverbund in der Fastenzeit an

Balve Der Pastoralverbund setzt den Kurs der vorsichtigen Öffnung fort. In der Fastenzeit gibt's Angebote für Begegnungen. Was geplant ist.

Balve. Der Pastoralverbund Balve-Hönnetal macht den Mitgliedern seiner Gemeinden Angebote in der Fastenzeit. Das teilte Pfarrsekretärin Regina Rüdiger am Freitag mit. Die Informationen sind in einem Flyer gebündelt. Er ist auf der Homepage des Pastoralverbundes einsehbar. Was ist geplant? Welche Idee steckt dahinter?

Das Programm

In der Kirche Heilige Drei Könige Garbeck gibt in der Zeit von Freitag, 19. Februar, bis Karfreitag, 2. April, jeweils freitags wechselnde Angebote. Dazu zählen die Jahreskrippe vorne links im Gotteshaus, biblische Szenen zum Entdecken und dazu Puzzleteile

sowie "spannende Aufgaben". Eine "Mitmach-Box" steht in der Marienkapelle. Das Garbecker Familienzentrum bietet dort Aktionen und Aufgaben für die Zeit in der

Kirche und Bilder, Gebete oder anderes für Zuhause an.

Die Kindertageseinrichtung St. Georg Küntrop gestaltet einen biblischen Fastenweg am Fenster der Bärengruppen mit wöchentlich wechselnden Bildern.

In der Kirche St. Blasius Balve gibt es einen Ostergarten in der Kinderecke. Dort sind biblische Szenen aus dem Weg Jesu durch das Leben und darüber hinaus zu sehn –

"erarbeitet in der Kindertageseinrichtung". Jede Woche gebe es ein neues Bild, heißt es.

Die Fensterfront des Integrationszentrums Beckum wird, ähnlich wie in Küntrop, fastenzeitgerecht gestaltet. Vorgesehen ist eine Osterweg-Ausstellung der Kindertageseinrichtung St. Antonius mit

wöchentlich wechselnden Bildern, Geschichten und Impulsen.

In Beckum wird überdies ein Familiengottesdienst geplant - und zwar am Palmsonntag, 28. März, 11 Uhr, in der Pfarrkirche St. Nikolaus. Die Messe wird mitgestaltet vom Antonius-Kindergarten.

In allen Kirchen des Pastoralverbundes sind Interessierte zu einer „Kirchen-Entdeckungsreise“ mit zehn Stationen eingeladen - per QR-Codes oder Faltblatt, mit Rätsel und Ausmalbildern, durchgehend für Familien in den

Öffnungszeiten der Kirchen.

Die Beteiligten

Das Programm wurde von zahlreichen Beteiligten erarbeitet: Dazu gehört das Netzwerk Katholische Kirche im Hönnetal, die Gemeindeteams, das Pastoralteam sowie Vereine.

Die Idee

Ihnen ist klar, dass die Fasten- und Osterzeit in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie geprägt werde. Schon in Jahren jenseits einer weltweiten Viruswelle sei die Fastenzeit vielerorts eine gute Gelegenheit, das Leben "mit Abstand zu überdenken und neu auszurichten". Weiter heißt es: "Vielleicht kann uns gerade dieses Jahr Anlass geben, einen besonderen Blick auf uns, unseren Glauben und unsere Umgebung zu werfen."

Die Schutzmaßnahmen

Der Pastoralverbund erinnert erneuert dran, dass ab Aschermittwoch auch wieder

Gottesdienste mit begrenzter Teilnehmerzahl in den Gemeinden möglich seien. Alle Veranstaltungen werden erklärtermaßen nur stattfinden, wenn es die aktuellen Schutzmaßnahmen erlauben. Es bestehe

die Pflicht, einen medizinischen Mundschutz zu tragen. Ordnerdienste regeln den

Einlass in die Kirchen.

Der Ausblick

Weiter teilen die Organisatoren der Fastenzeit-Angebote mit: "Die Coronalage ist derzeit noch so unsicher, dass wir die Ostertage nicht planen können. Daher berücksichtigt der Flyer nur Angebote für die erste Hälfte der Fastenzeit. Gegen Mitte der Fastenzeit wird dann ein neuer Flyer mit den Veranstaltungen bis Ostern erscheinen."

https://www.ikz-online.de/staedte/balve/corona-streit-das-sagt-der-kirchenvorstand-von-st-blasius-id229252726.html

https://www.wp.de/staedte/balve/pastoralverbund-balve-weiterhin-keine-praesenzgottesdienste-id231292352.html

Mehr Informationen aus dem Hönnetal: www.wp.de/staedte/balve