Die neue Lust auf Bio-Gemüse: Abo-Geschäft brummt

Balve. Die Corona-Krise hat einen Bio-Boom ausgelöst. Gemüsekisten im Abo sind so beliebt wie nie zuvor. Warum ist das so?

Die Corona-Krise beschert der Bio-Landwirtschaft unerwartet gute Geschäfte. Der Gärtnerhof Röllingsen aus Soest kann sich vor Anfragen kaum retten. Viele Bestellungen kommen aus Balve.

Beliebt: Gemüse im Abo Foto: jürgen overkott / WP

Rückblende. Im Herbst 2017 startete der Verein „Hönnetal im Wandel“ eine Zusammenarbeit mit dem Demeter-Hof in der Börde. Der Betrieb bietet Gemüse aus eigener Produktion, dazu Obst, Eier und Pilze. Gemüsekisten können in vier Größen abonniert werden. Die Kosten liegen zwischen 14 Euro für den Bedarf von zwei Personen bis zu 30 Euro für fünf Personen. Anfang machten 37 Balver mit. Inzwischen sind es mehr als 60 Verbraucher. Gewachsen ist auch die Pro-Kopf-Menge. „Früher kam der Lieferwagen aus Röllingsen nur einmal die Woche“, weiß Otmar Hermanns von „Hönnetal im Wandel“, „heutzutage muss er oft zweimal kommen.“

Der weiße Sprinter anrollt, hilft er mit, die Kisten mit der Gesundkost zu entladen. Sie stehen in einem Garbecker Hof zur Abholung bereit. Jeder Abonnent hat eine Kiste mit persönlicher Beschriftung.

„Wir liefern zur Zeit knapp 800 Gemüsekisten wöchentlich aus und sind damit an unseren Kapazitätsgrenzen. Wir haben eine Warteliste angelegt, von der die Kunden nachrücken. Wir haben eine Zunahme in den vergangenen Wochen von 20 Prozent und täglich kommen welche dazu“, erklärt Gärtnerhof-Chef Burkhard Tillmanns der „Westfalenpost“. „Gründe sind einmal der Lieferservice – eben nicht in den Supermarkt zu müssen –, dann aber auch das Regionale und sich in dieser Zeit gesund zu ernähren.“ Der Bio-Boom hat aber auch damit zu tun, dass viele Verbrauchern corona-bedingt ihren Oster-Urlaub stornieren mussten. Daher machen sie „keine „Gemüsekistenpause“, wie Tillmanns beobachtet. „Für uns ist der Organisationsaufwand deutlich gestiegen, da zu unserem Standardprogramm vieles Zusatzbestellungen abgewickelt werden müssen.“

Trend hält an

“Hönnetal im Wandel“ organisiert auch eine Tauschbörse für Gemüse und Kochbücher. Zudem verkauft der Verein Samentüten für Wildblumen zum Selbstkostenpreis von 2,50 Euro in Zusammenarbeit mit dem Nabu. Foto: jürgen overkott / WP

Aber was passiert, wenn die Pandemie beherrschbar geworden ist? Tillmanns optimistisch: „Der Trend wird anhalten, zwar nicht in dieser Ausdehnung aber wer einmal das Abo hat, wird es schätzen lernen.“