Dr. Jürgen Oeder zeigt Corona die Zähne

Ein Besuch beim Zahnarzt ist für einige Menschen auch in normalen Zeiten kein angenehmer Termin. Doch dieser Tage ist das noch mal etwas anderes – vor allem für die Zahnärzte selbst. Denn das Coronavirus ist im Rachen besonders hoch konzentriert. Der Mund muss bei einer Behandlung geöffnet sein, anders geht es nicht. Dr. Jürgen Oeder aus Balve geht die Aufgabe gelassen an – mit gutem Grund.

Der erfahrene Dentist hat keine besondere Angst vor einer Ansteckung mit dem gefährlichen Virus. Gemeinsam mit zwei anderen Zahn-Spezialisten praktiziert er in einer Gemeinschaftspraxis an der Hauptstraße. Seit 25 Jahren ist er als Zahnarzt aktiv, doch eine Zeit wie diese hat auch Oeder nicht erlebt.

Weniger Patienten

„Die Frequenz hat deutlich nachgelassen“, sagt er. Fast die Hälfte der Termine sei weggebrochen, dennoch versuchen er und seine Kollegen die Situation so normal wie eben möglich zu behandeln. „Langweilig ist uns trotzdem nicht“, sagt der 55-Jährige. So hat die Zahnarztpraxis an der Hauptstraße die ohnehin schon hohen Schutzmaßnahmen noch weiter nach oben geschraubt. Denn Zahnärzte und ihre Hilfen tragen bei der Behandlung eines Patienten immer einen Mundschutz, Grund dafür sind unter anderem die Aerosolbildungen, die bei der Zahnbehandlung schon einmal entstehen. „Wir haben unser Alltagsgeschäft noch sicherer gemacht“, sagt Oeder. Er und seine Angestellten tragen FFP-II-Masken, Schutzbrillen und zusätzliche Visiere, die vor möglichen Spritzern bei der Behandlung schützen sollen.

Mehr Sicherheitsmaßnahmen

Neben den getroffenen Sicherheitsmaßnahmen bei der Behandlung machen sich die großzügigen Räumlichkeiten in der Krise bezahlt. „Wir haben das Glück, dass wir unser Geschäft auf zwei Etagen verteilen können“, sagt Oeder. So sind seit dieser Woche wieder Behandlungen für Kinder möglich, Termine zur Prophylaxe sind aber weiter tabu. Auch die Routineuntersuchungen seien auch weiter ausgesetzt. „Allmählich“, so sagt Dr. Oeder, „kehrt bei uns aber auch wieder eine Form von Alltag ein.“ Dieser Alltag bleibt aber besonders.

Auch nach sechs Wochen Kontaktverbot rät das Praxisteam vielen älteren Patienten von einem Besuch ab. „Zu Beginn der Krise haben wir die Patienten im Vorfeld der Termine angerufen und gefragt, ob der Termin dringend notwendig sei“, berichtet Jürgen Oeder. Patienten, die zur Risikogruppe gehören und daher besonderen Schutz benötigen, wurde abgesagt. Nur unbedingt notwendige Termine finden statt.

Teilweise Kurzarbeit

Das geht auch mit finanziellen Einbußen für die Praxis ein, teilweise wurde Kurzarbeit angemeldet. „Wir versuchen aber finanzielle Auswirkungen für unsere Mitarbeiter zu vermeiden“, sagt Dr. Oeder. Deshalb haben sich er und seine Kollegen Dr. Vornweg und Dr. Ende auf Ausgleichszahlungen aus der eigenen Tasche geeinigt: „Das, was unser Team derzeit leistet, trägt einen großen Teil zur Normalität bei.“ So normal eine Behandlung beim Zahnarzt aktuell sein kann.