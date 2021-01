DRK-Kita wirbt um Spendengeld für Wipptiere

Das DRK Familienzentrum in Langenholthausenliegt auf einem schönen Grundstück, das den Kindern der Einrichtungvielfältige Möglichkeiten bietet. Was im Außenbereich allerdingsbislang fehlt, sind Spiel- und Bewegungselemente, um die sowichtige Bewegungsfrühförderung umsetzen und motorischeFähigkeiten der Mädchen und Jungen fördern zu können. Das willder Elternbeirat um die Vorsitzende Lena Vorsmann ändern.

Langenholthausen. Das DRK Familienzentrum in Langenholthausen

liegt auf einem schönen Grundstück, das den Kindern der Einrichtung

vielfältige Möglichkeiten bietet. Was im Außenbereich allerdings

bislang fehlt, sind Spiel- und Bewegungselemente, um die so

wichtige Bewegungsfrühförderung umsetzen und motorische

Fähigkeiten der Mädchen und Jungen fördern zu können. Das will

der Elternbeirat um die Vorsitzende Lena Vorsmann ändern und geht

nun einen innovativen Finanzierungsweg: Er hat das Projekt auf der

Crowdfunding-Plattform der Volksbank in Südwestfalen eG

eingestellt und wirbt um Unterstützer. Das teilte Volksbank-Sprecherin Annabell Steiner mit.

Geräte sollen Spiel und Bewegung anregen



In Abstimmung mit dem Träger DRK Kinderwelt Altena-Lüdenscheid und

Lünen gGmbH, der Kita-Leitung und den Erzieherinnen haben Lena

Vorsmann und ihr Team ein Konzept für den Außenbereich mit mehreren TÜV-zertifizierten, spiel- und bewegungsfördernden Elementen ausgearbeitet. Unter

anderem ist die Anschaffung verschiedener Spielgeräte zum Klettern,

Balancieren und Wippen vorgesehen. Über die Crowdfunding-Plattform „Viele

schaffen mehr“ der Volksbank will der Elternbeirat die erforderlichen 9.350 Euro

sammeln und den Wunsch bald Wirklichkeit werden lassen.

Wie die Volksbank hilft



„Crowdfunding“, so berichtet Volksbank-Kundenberater und Balves

Teamsprecher Markus Müller, „ist ein Finanzierungsmodell, bei dem eine Vielzahl

von Menschen online gemeinsam Projekte finanziert. Die Volksbank

bezuschusst nicht nur jede Unterstützungszahlung von mindestens fünf Euro

mit weiteren fünf Euro, sie unterstützt die Projekte der Vereine auch mit einer

Anschubfinanzierung in Höhe von zehn Prozent des Spendenziels.“

Wie lange die Aktion noch läuft



Wenige Tage vor Weihnachten ist das Projekt gestartet. Inzwischen ist etwa die

Hälfte der gewünschten Summe von 9.350 Euro erreicht. Bis zum 18. März 2021 wollen die Initiatoren möglichst viele

Unterstützer für ihr Projekt begeistern.

Wo der pädagogische Nutzen liegt

Erzieherin Monika Vedder: „Wir erleben hier jeden Tag – und seit Beginn der CoronaPandemie sogar verstärkt –, wie wichtig es ist, dass Kinder im

Kindergartenalltag vor neue Herausforderung gestellt, motorische Fähigkeiten

ausgebaut und Ressourcen erprobt werden können, damit Folgeerkrankungen

minimiert werden.“ Lena Vorsmann: „Kinder, die sich bewegen, lernen

spielerisch und ganzheitlich und erfahren deutlich bessere Lernerfolge.

Bewegung hilft, dass sich Kinder gut entwickeln – gesundheitlich, kognitiv und

in ihrer Persönlichkeit.“ Dabei betont die

Vorsitzende des Elternbeirats, dass sich das DRK als Träger aktiv am Umbau mit

finanziellen Mitteln beteiligt.

Wer das Projekt des DRK Familienzentrums Langenholthausen unterstützen will,

kann dies online unter www.vbinswf.viele-schaffen-mehr.de tun.