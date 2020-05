Ein wenig Normalität kehrt an Balver Grundschulen zurück

„Es ist schön die Kinder wiederzusehen“, spricht Birgit Heckmann, Leiterin der Balver St. Johannes-Grundschule, damit auch sicher vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Herzen. Der WP hat sie ihre Eindrücke nach den ersten Unterrichtsstunden unter Corona-Bedingungen am Donnerstagvormittag geschildert.

Gefühlt liegt der letzte „normale“ Schultag für viele wohl Ewigkeiten zurück. Am Donnerstag ging es nun mit strengen Schutz- und Hygienevorschriften für alle Viertklässler in Nordrhein-Westfalen wieder los. In Balve starteten die „Großen“ der Grundschule St. Johannes in bunten Kreisen aus Straßenmalkreide, die ihnen auf dem Schulhof den Platz in sicherer Entfernung zu den Mitschülerinnen und -schülern zuwiesen. Von dort wurden sie dann vor Unterrichtsbeginn auf die Räume verteilt.

Überraschend sachliche Kinder

Beide vierten Klassen der Schule - insgesamt 38 Mädchen und Jungen - wurden in zwei Gruppen, insgesamt also vier, eingeteilt. Was sie an diesem ersten Schultag unter Corona-Bedingungen erwartet, so erzählt Leiterin Birgit Heckmann, das habe natürlich keiner gewusst. Emotional aufgewühlte, aufgedrehte Kinder vielleicht, oder doch eher das genaue Gegenteil?

Letztlich zeigte sich Heckmann überrascht, wie entspannt und reibungslos der erste Tag abgelaufen ist. „Ich hätte die Kinder lebhafter erwartet. Aber sie waren ruhig, nicht überschwänglich, man kann fast sagen nüchtern und sachlich.“

Nur Viertklässler in der Schule Die Informationspolitik und die Aufmerksamkeit aller Eltern hat an der Balver Grundschule auch insofern funktioniert, dass am Donnerstagmorgen keine Kinder aus den ersten drei Jahrgängen auftauchten, in der Annahme, es ginge auch für sie schon wieder los. Ausgenommen ist davon die Notbetreuung, die für alle Betroffenen normal weiter läuft und deren Resonanz wegen der beruflichen Verpflichtung der Eltern im Grunde jeden Tag schwankt. In der Regel finden sich zwei Gruppen zusammen. Birgit Heckmann erwartet für die nächsten Tage - an denen Leben bekanntlich in manchen Bereichen wieder hochgefahren wird - auch hier einen größeren Bedarf.

Die Freude über das Wiedersehen wurde durchaus geäußert, aber vorsichtig oder auch doch noch etwas unsicher über das richtige Verhalten in der neuen Situation waren die Schüler schon. So klappte dann auch das Einrichten in der Kleingruppe gut.

Erfahrungsaustausch statt Fachunterricht

Die Kinder aus ihrer Gruppe, so schildert Birgit Heckmann , waren zum großen Teil mit den neuen Regeln schon gut vertraut. Wussten genau, warum sie nicht einfach im Klassenraum herumrennen, nicht an die Nachbartische gehen und regelmäßig die Hände waschen müssen. Statt Fachunterricht ging es am Donnerstag noch darum, in der neuen Situation anzukommen, Erfahrungen auszutauschen und auch das Verarbeiten zu beginnen.

Birgit Heckmann gibt einen kleinen Einblick in die Gesprächsrunde ihrer Viertklässler. „Manche haben erzählt, dass sie sich am Anfang der Schulschließung noch auf die Zeit zuhause gefreut haben. Aber das änderte sich irgendwann. Ein Kind zum Beispiel hat uns berichtet, dass es irgendwann all seine Spiele durchgespielt hat.“ Und eine andere Erfahrung: „Einige sagten, dass das Lernen in der Schule doch einfacher geht als alleine zuhause.“

Kinder und Schüler haben Spaß

Den Mädchen und Jungen sollte am ersten Schultag der Raum gegeben werden, das loszuwerden, was ihnen in dieser besonderen Zeit auf dem Herzen liegt. Da wurde etwa auch traurig vom ausgefallenen Osterurlaub erzählt oder von der Aussicht, dass im Sommer gleiches droht. „Wir haben aber in unser Runde auch Spaß gehabt“, so Birgit Heckmann.

Dank der beiden Schulhöfe waren die Pausen für die vier Gruppen der St. Johannes-Grundschule kein Problem. Manche der Spielgeräte, zum Beispiel die Schaukel, durften benutzt werden, die Rutsche wiederum nicht. Ebenso hat Heckmann beobachtet, dass sich die Kinder in einem großen Kreis über Neuigkeiten und Erlebnisse austauschten.

Große Erleichterung brachte der unerwartet unkomplizierte Start dem Kollegium. Die Pädagogin weiß aber auch, dass die jüngeren Kinder sich wahrscheinlich schwerer tun werden, die neuen Regeln zu verinnerlichen. Insofern erwartet man sicher nicht nur hier an der Schule den kommenden Montag mit einer gewissen Anspannung.

Nur sieben Mal Schule

Dann kommen nämlich die Erstklässler wieder, am Dienstag die zweiten Klassen, am Mittwoch die dritten und am Donnerstag wieder die Ältesten. Dieses System soll bis zu den Sommerferien beibehalten werden. Die Erstklässler werden jeweils vier Stunden Unterricht an ihren Tagen haben, die anderen Stufen fünf. Einen guten Verlauf der Pandemie vorausgesetzt und auch alle noch anstehenden Feiertage mit einberechnet bedeutet dass für jede Altersstufe der Grundschule noch sieben Tage vor Ort in diesem Schuljahr.