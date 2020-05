Ende Juni startet auch in Balve ein Autokino-Angebot

Für die Film-Fans im Hönnetal ist das eine echte Sensation: Ende Juni startet ein Autokino-Angebot für Neuenrade und Balve. Geboren ist das neue Format aus einem Leader-Projekt, das Hans-Peter Drilling und Robin Vorsmann bereits 2019 mit der SG Balve/Garbeck initiiert haben.

Die Corona-Krise und die damit einhergehenden Abstandsbeschränkungen haben bundesweit auch für zeitweise Schließungen von Kinosälen gesorgt und dem längst vergessen geglaubten Konzept des Autokinos eine Renaissance beschert. Nur im Hönnetal schauten die Cineasten bis jetzt weiterhin in die Röhre – statt vor einer Leinwand Platz nehmen zu dürfen.

Am 24. Juni soll sich das aber ändern, denn dann heißt es: „Vorhang auf!“ für das „Sauerland-Kino“, das der SG Balve-Garbeck mit den Ideengeber Robin Vorsmann und Hans-Peter Drilling und der Unterstützung der Initiative „Leader sein! - Bürgerregion am Sorpesee“ ins Leben gerufen hat.

Leader-Projekt Leader ist eine Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union und des Landes Nordrhein-Westfalen zur innovativen Entwicklung ländlicher Räume. Mitgetragen wird die Bezuschussung des Projekts durch Mittel der Europäischen Landwirtschaftsfonds. Im Internet ist das Kino-Projekt unter der Adresse www.sauerland-kino.de zu finden. Auf der Homepage wird demnächst auch das Filmprogramm für Balve einzusehen sein.

Ursprünglich handelt es sich um das Projekt, das bisher als mobiles Open-Air-Kino bekannt gemacht wurde. Weil aber jenes Konzept des geselligen Filmerlebnisses unter freiem Himmel unter den aktuellen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Infektionsrate im Moment nicht wie geplant starten kann, haben die Macher im Hintergrund ihr Konzept angepasst.

„Wir hatten bereits im Vorjahr bekannt gegeben, dass wir im Sommer 2020 mit dem Open-Air-Kino starten würden und haben entsprechend der neuen Situation kurzfristig umplanen müssen“, sagt Hans-Peter Drilling.

Anders als bei einem herkömmlichen Autokino-Aufbau könnten die Balver-Kinomacher nämlich nicht auf eine LED-Wand und weitere technische Spielereien zurückgreifen und mussten ein Konzept erarbeiten, bei dem ihre mobile Leinwand und der Projektor zum Einsatz kommen können. „Und natürlich werden wir in der Region keine Freiflächen bespielen können, die für mehrere Hundert Autos Stellplätze bieten. Das wird alles ein wenig kleiner – und anders“, erklärt Drilling. Er beschreibt das so entstandene Angebot als „Open-Air für Autos“.

Standort wird noch nicht verraten

Wo die Leinwand aufgebaut werden soll, will Drilling noch nicht verraten. Nur: „Es ist nicht eine x-beliebige Wiese von Bauer XY“. Premiere des „Sauerland-Kinos“ soll vom 24. Juni bis 5. Juli im Balver Stadtgebiet sein, danach will das Team sein Equipment in Neuenrade aufbauen. Vorstellungen in weiteren Städten der Sorpe-Region sind auch schon fest eingeplant. „Welche Filme wir zeigen, ist noch nicht fix, wir werden aber rechtzeitig darüber auf unserer Homepage informieren“, so Drilling. Fest steht aber bereits, dass der Filmgenuss für alle Besucher kostenlos sein wird.

Da aber für das mit Mitteln des Leader-Projekts geförderte Kinoerlebnis die Ideengeber einen finanziellen Eigenanteil einbringen müssen, haben die Vorsmann, Drilling und Co. verschiedene Möglichkeiten ausgedacht, das Geld zusammenzutragen – und dabei können die Nutzer des Angebots tatkräftig mit freiwilligen Spenden mithelfen. „Auf unserer Internetseite wollen wir spezielle VIP-Tickets für die Filmvorstellungen anbieten, die gegen eine Spende erhältlich sein werden. Außerdem starten wir zum Pfingstwochenende eine Crowd-funding-Aktion“, sagt Drilling. Crowdfunding meint, dass über die Homepage eine zeitlich festgelegte Spendenaktion gestartet wird, bei der im Fall des „Sauerland-Kinos“ 15.000 Euro zusammenkommen sollen.

Für die weitere Refinanzierung des Eigenanteils haben die Kinomacher Sponsoren mit ins Boot geholt. Weitere Details zur Autokino-Tour wollen die Macher in den nächsten Tagen vorstellen