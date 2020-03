Erinnerungspunkt an NS-Gräuel: Bürgermeister findet Idee gut

Balve. Ein Erinnerungspunkt an der B 229 in Sanssouci soll an NS-Gräuel erinnern. Bürgermeister Mühling findet Idee von Bodendenkmalpfleger Fricke gut.

Bürgermeister Hubertus Mühling (CDU) hat die Forderung nach einer Gedenktafel für getötete Zwangsarbeiter im sogenannten Arbeitserziehungslager Sanssouci unterstützt. Im Ausschuss Schule, Kultur, Soziales, Sport sagte er am Mittwochabend im Rathaus, hinter der Idee des Mendener Bodendenkmalpflegers Antonius Fricke (CDU) stehe „ein sehr wichtiger Gedanke, der auch heute noch weggedrückt wird“.

Regionalhistoriker Antonius Fricke erforscht die Geschichte des monströsen Nazi-Projekts Schwalbe/Eisenkies. Foto: Jürgen Overkott / WP

Fricke hatte kürzlich seine Forderung aus dem Jahr 2016 erneuert, in Sanssouci einen „Erinnerungspunkt“ an der B 229 zum Gedenken an die Opfer des sogenannten Arbeitserziehungslagers der Gestapo in Sanssouci zu errichten.

Der Regionalhistoriker aus Lendringsen hat ein Lebensthema: Die Aufarbeitung der NS-Geschichte im nördlichen Märkischen Kreis ist eng verbunden mit dem monströsen Tunnelprojekt „Eisenkies/Schwalbe 1“, mit dem die Nazis unabhängig von ausländischen Öllieferungen werden wollten. Im Lager Sanssouci waren rund 400 ausländische Zwangsarbeiter untergebracht. Das Lager wurde wegen seiner Arbeits- und Lebensbedingungen von Historikern einem KZ gleichgestellt.

Der Landesbetrieb Straßen NRW hatte kürzlich angekündigt, die Kreuzung von B 515 und B 229 in Sanssouci zu einem Kreisverkehr umzubauen. In diesem Zusammenhang, argumentiert Fricke, könnte ein Erinnerungspunkt an die Gräuel der NS-Gewaltherrschaft in der Region errichtet werden.

Mühling empfahl Fricke, sich mit Straßen NRW in Verbindung zu setzen. Dem Landesbetrieb gehöre die Fläche, auf dem der Kreisverkehr entstehen solle.

Im Ausschuss hatte UWG-Ratsherr Heinrich Stüeken das Thema zur Diskussion gestellt.

Der Geschäftsführer des Naturhistorischen Vereins Hönnetal, Adalbert Allhoff-Cramer, begrüßte am Rande der Sitzung die klare Position des Bürgermeisters. Seiner Ansicht nach muss die NS-Geschichte im Hönnetal deutlich stärker als bisher aufgearbeitet werden.