Evangelische Kirche Balve meldet „ausgebuchten“ Gottesdienst

Mit diesem Andrang hätte kaum jemand gerechnet. Die Evangelische Kirchengemeinde Balve feiert am morgigen Sonntag ihren ersten Gottesdienst nach den Corona-Schließungen. Schon am Samstag waren alle zur Verfügung stehenden Plätze ausgebucht.

„Ausverkauft“, meldete die Gemeinde augenzwinkernd am Samstag. Wegen der strengen Hygiene- und Abstandsregeln können maximal 26 Personen der Feier in dem Gotteshaus an der Hönnetalstraße beiwohnen. Deshalb hatte Pfarrerin Antje Kastens vorher um Anmeldung gebeten. Und schon am Samstagmittag waren die verfügbaren Plätze vergriffen. Weiteren 16 Gemeindemitgliedern blieb als Trost zumindest der Platz auf der Warteliste, der dann zum Gottesdienstbesuch am kommenden Sonntag berechtigt.

Evangelischer Gottesdienst in Balve beginnt Sonntag um 10 Uhr

Die große Nachfrage bestätigt die Seelsorgerin darin, dass viele Menschen gerade in Zeiten körperlicher Distanz umso mehr das Bedürfnis nach dem Gemeinschaftserlebnis des Glaubens haben. Üblich ist ein durchschnittlicher Besuch bei den Gottesdiensten von 40 bis 50 Gläubigen. Der evangelische Gottesdienst in Balve beginnt am Sonntag um 10 Uhr, ab 9.45 Uhr können die Gläubigen – in großem Abstand – in die Kirche kommen. Auf Gesang wird verzichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung muss jeder selber mitbringen.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

