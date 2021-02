Extremwinter: Wie das Impfzentrum Lüdenscheid reagiert

Balve Schnee, Eis, Wind: Väterchen Frost hat das Sauerland im Griff. Was bedeutet das für den Start des MK-Impfzentrums?

Balve/Dortmund/Lüdenscheid. Im Impfzentrum des Märkischen Kreises haben am Montagnachmittag die ersten Impfungen für Menschen der Generation 80plus begonnen. Sie alle hatten einen Termin vereinbart. Start war um 14 Uhr in der Schützenhalle Loh in Lüdenscheid, wie Kreis-Sprecher Hendrik Klein am Montag mitteilte.

Kreis und Team des Impfzentrums betonen, dass das Impfzentrum nicht spontan, sondern ausschließlich mit vorheriger Terminvereinbarung aufgesucht werden dürfe. Grund: Zahl der Impfkandidaten und vorhandener Impfstoff sind genau aufeinander abgestimmt. Für nicht angemeldete Personen gibt es keinen Vorrat an Impfstoff. Der wird täglich angeliefert.

Der Märkische Kreis behält demnach die derzeit winterliche Wetterlage genau im Blick. Er werde bei unwetterartigen Verhältnissen "selbstverständlich reagieren", hieß es. Geöffnet ist das Impfzentrum von 14 bis 20 Uhr.

Sollte die Wettersituation etwa durch Eisregen plötzlich umschlagen, so dass ein Aufsuchen des Impfzentrums nicht möglich sei, werde der Märkische Kreis reagieren, hieß es: "In diesem Fall können alle Betroffenen zur gleichen Uhrzeit am Dienstag zur Impfung ins Impfzentrum kommen." Dies gelte "nur für diesen Sonderfall".

Zudem sei, nur für diese Ausnahme am Montag, eine Hotline im Impfzentrum Lüdenscheid freigeschaltet worden: Telefon 02351-966-2244. Ebenfalls nur für diesen Sonderfall kann eine E-Mail geschrieben werden: hotline-lsiz@maerkischer-kreis.de.

Wer aufgrund der Witterung zu spät kommen sollte, wird geimpft, muss jedoch unter Umständen mit einer längeren Wartezeit rechnen. Das Team des Impfzentrums und der Märkische Kreis hoffen, dass der Auftakt der Schutzimpfung wie geplant verläuft.

Das Impfzentrum des Märkischen Kreises befindet sich in der Historische Schützenhallen Loh, Reckenstraße 6.

Binnen eines Wochenendes hatte der Märkische Kreis – in Zusammenarbeit mit dem Mendener Dienstleister Optimal Messe-und Ausstellungsbau, dem Technischen Hilfswerk (THW) und der Feuerwehr Lüdenscheid – sein Impfzentrum aufgebaut.

