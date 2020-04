Faustregel sichert Balver Werkstätten Umsatz

„Von O bis O“ heißt die Regel, die nahezu jeder Autofahrer kennt. Sie besagt, dass an Ostern die Sommer- und im Oktober die Winterreifen auf die Felgen zu ziehen sind. In Zeiten der Coronakrise sorgt diese Regel für gesicherten Umsatz bei den heimischen Autowerkstätten. Trotz der bis jetzt gesicherten Einnahmen schauen die Betriebe mit Sorge in die Zukunft. Die Auto-Experten befürchten, dass sich die Auswirkungen der Krise erst in ein paar Monaten oder sogar erst in einigen Jahren bemerkbar machen.

Relativ wenig betroffen seien sie bis jetzt von der Krise rund um das Coronavirus gewesen, sagt Gerhard Levermann. Der Chef des Autohauses Levermann hat, bedingt durch die große Welle an Aufträgen vor, während und nach Ostern, noch keine großen finanziellen Auswirkungen bemessen können. „Wir haben immer noch 85 Prozent unseres Normalbetriebs zu dieser Jahreszeit“, sagt er. Levermann hatte, wie alle anderen Werkstätten in Balve, auch während der vierwöchigen Zwangspause für viele andere Unternehmer geöffnet. „Wir haben gerade Saison“, weiß auch Helmut Ortlieb von Autofit Ortlieb an der Hönnetalstraße.

Weniger Verschleiß bremst Umsätze

Doch irgendwann ist auch der letzte Kunde bedient, die letzten Sommerreifen aufgezogen. Und was kommt dann? „Ich glaube, dass wir erst in ein paar Monaten die Auswirkungen der Krise zu spüren bekommen“, sagt Gerhard Levermann. Denn bedingt durch die Einschränkungen in diesen Wochen seien deutlich weniger Autos auf den Straßen unterwegs. Durch die wenigeren Fahrten gebe es auch weniger Verschleiß an den Autos. Was den Kunden freut, sorgt bei den Werkstätten für ein absehbares finanzielles Defizit.

Gerhard Levermann denkt dabei weniger an den privaten Kunden, er beäugt eher die Angestellten im Außendienst. „Die fahren teilweise 60.000 Kilometer im Jahr. Bedingt durch die Krise können wir davon ausgehen, dass es in diesem Jahr 15.000 Kilometer weniger sind“, sagt er. Inspektionen und Wartungen der Firmenfahrzeuge würden so erst deutlich später fällig – und damit fehlen den Werkstätten sonst sichere Umsätze. „Die Krise trifft uns mit Verzögerung“, glaubt der Geschäftsführer des Autohauses deshalb.

Home-Office statt Außendienst?

Außerdem könnte bei vielen Unternehmen durch die derzeit rasch fortschreitende Digitalisierung und damit verbundenem Home-Office ein mögliches Einsparpotenzial im Außendienst offensichtlich werden. Die Folgen für die Werkstätten sind noch nicht gänzlich abzusehen, dennoch berücksichtigen viele Werkstätten auch diesen Aspekt.

Während Reparaturen, Inspektionen und Service auch während des Corona-Stopps in vielen Branchen weiterliefen, ruhte der Verkauf von Gebrauchtwagen in den vergangenen Wochen komplett. Ob potenzielle Kunden aber in den kommenden Monaten auch wieder so wie vor der Krise auf das bestehende Angebot in Balve zurückgreifen, sei mehr als fraglich, hieß es.

Der Oktober kommt bestimmt

Bedingt durch Kurzarbeitergeld oder durch krisenbedingten Verlust des Arbeitsplatzes könnten die Menschen erst einmal vorsichtig investieren. Da stehe ein neuer Gebrauchtwagen eben bei vielen nicht an erster Stelle. Noch geht es den meisten Betrieben wirtschaftlich gut.

Jetzt warten die Werkstätten im Hönnetal erst mal ab, wie sich die Lage in der Corona-Krise verändert. Da ist es für viele Werkstätten beruhigend zu wissen, dass sich ihre Kunden an eine Regel auch im Herbst erinnern. Im Oktober ist wieder Zeit für den Reifenwechsel.