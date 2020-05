Feuerwehr Balve in der Krise allzeit bereit

Balve. In der Krise bereit: Die Löschzüge der Balver Feuerwehr geben einen Einblick in die tägliche Arbeit der Brandbekämpfer während der Coronakrise.

Balves Feuerwehr ist auch in Pandemiezeiten voll einsatzfähig. Die Arbeit außerhalb von Gefahrensituationen beschränkt sich aber nur noch auf das Allernotwendigste. Einen kleinen Ersatz für fehlende Treffen und Übungen bekommt nun die Jugendfeuerwehr nach Hause. In der Diskussion über mögliche oder tatsächlich schon beschlossene Elemente eines Wiederhochfahrens des gesellschaftlichen Lebens sieht Balves Feuerwehrchef Frank Busche bei seinen Kameradinnen und Kameraden eine besonders große Verantwortung.

Als sogenannte kritische Infrastruktur, als absolut elementarer Teil der öffentlichen Sicherheit, müsse die personelle Leistungsfähigkeit der Löschgruppen unbedingt aufrecht erhalten werden. Auch und gerade für den Fall, dass es weitere Wellen der Coronaausbreitung geben sollte. Eine gesamte Löschgruppe in Quarantäne wäre fatal.

Der gesellige Teil muss warten

Konkret bedeutet das, so Busche auf Nachfrage, dass der gesellschaftliche und gesellige Teil des Feuerwehrlebens eher noch ein Stück später wieder aufgenommen wird als andere Bereiche im Stadtleben. „Wir sollten unsere Leistungsfähigkeit nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.“ Auch wenn der gesellige Aspekt eine wichtige Rolle spielt, die Gemeinschaft auch beim Verarbeiten von Einsätzen (so es psychologisch oder die technisch-taktische Besprechung) zum Zuge kommt.

Wie man nun weiter vorgeht, dass entscheiden die Feuerwehrchefs aller Kommunen des Märkischen Kreises gemeinsam in Videokonferenzen. Ende nächster Woche ist wieder eine. Ganz persönlich, so erklärt Balves oberster Feuerwehrmann, sehe er die vielfältigen Lockerungen, welche die Politik kürzlich beschlossen hat, eher kritisch. „Mit manchen Lockerungen hätte man meiner Meinung nach noch etwas warten sollen.“

Zu jeder Zeit einsatzfähig geblieben

Die Balver Feuerwehr ist und war zu jeder Phase der Pandemie voll einsatzfähig, das ist seine Botschaft. Ihrer Arbeit geht sie mit einem detaillierten Sicherheits- und Hygienekonzept nach. Das Tragen von Mund- und Nasenschutz ist dabei ebenso obligatorisch wie der nötige Abstand. Wer zum Einsatz mitgefahren ist, aber noch nicht unmittelbar aktiv werden muss, zieht sich räumlich zurück.

Tätigkeiten in den Gerätehäusern, abgesehen vom Ausrücken an Einsatzorte, sind momentan auf das Allernötigste beschränkt. Notwendige Überprüfungen, Wartungen von Geräten oder das Betanken der Fahrzeuge geschieht durch maximal zwei Feuerwehrleute die sich parallel in einem Gebäude aufhalten dürfen.

Deutlich weniger Einsätze

Gerade die Tage rund um den Coronaausbruch und die ersten Einschränkungen hatten für die Balver Löschgruppen eine deutliche Reduzierung der Einsätze zur Folge. Zum Beispiel durch den verminderten Straßenverkehr. Busche vermutet aber auch andere Folgen: „Die Menschen sind wachsamer, nicht so hektisch von einem zum anderen Termin unterwegs.“

Das wiederum wirke sich auch auf potenzielle Unfälle zuhause aus. Den Kochtopf auf dem Herd vergessen kann man schließlich auch nur, wenn man das Haus verlässt. Mit brennenden Kerzen oder angeheiztem Kamin ist für die Feuerwehr bei Einsätzen rund um Wohnhäuser sowieso eher der Winter die kritische Zeit.

Routine ist immens wichtig

Wenn irgendwann die Übungen oder Dienstabende wieder aufgenommen werden, könnte das zunächst vielleicht in Kleingruppen passieren. Immer wieder trainieren die Kameraden Situationen, die dann in der realen Gefahrenlage selten oder gar nicht eingefordert werden. Gerade da ist Routine wichtig. Noch aber sieht Frank Busche keine Gefahr durch fehlende Übungspraxis. „Vieles verlernt man nicht“, und spricht damit gerade auch die langjährigen, erfahrenen Feuerwehrleute an.

Bei den Jüngeren gelang es in Balve glücklicherweise kurz vor dem Corona-Lockdown gerade noch eben so, einen Ausbildungsdurchgang zu beenden und damit ein paar neue Kräfte in den aktiven Dienst zu integrieren. Andere warten darauf, diesen Schritt bald zu gehen: Die gut 30 Mitglieder der Jugendfeuerwehr. „Wir wollen sie zumindest etwas weiter am Feuerwehrleben teilhaben lassen“, sagt Busche.

