Die Feuerwehr verhinderte in Garbeck ein Inferno.

FEUER Feuerwehr verhindert in Garbeck Inferno

Garbeck. Es brennt, und drei Hausbewohner in Garbeck sind im ersten Stock eingeschlossen: So wurde die Feuerwehr alarmiert. Am Ende war alles anders.

Es brennt, und drei Hausbewohner sind im ersten Stock eines Gebäudes in Garbeck eingeschlossen. Das stellte sich die Lage der Feuerwehr nach einem Alarm am Dienstag um 20 Uhr dar. Was die Wehr beunruhigte: Die Informationen kamen von mehreren Anrufern.

Kein Wunder, dass die Wehr mit großem Besteck anrückte, Einsatzkräfte aus Garbeck, Balve, Langenholthausen, 60 Leute insgesamt. Und das war noch nicht alles: Der Rettungsdienst war vor Ort im Tiefental, die Polizei, die Stadtwerke.

Tatsächlich lief der Einsatz nicht so dramatisch ab wie befürchtet: Die Hausbewohner hatten selbstständig das Gebäude verlassen. Das Treppenhaus war nicht verraucht. Draußen brannten Mülltonnen. Anwohner hatten bereits mit Feuerlöschern versucht die Flammen zu ersticken. Die Wehr fing da an, wo die Anwohner aufgehört hatten.

Unterm Strich hatten neben Mülltonnen Fassade und Fenster gelitten. Niemand wurde verletzt.

Die Wehr rückte nach einer Stunde wieder ab.

Feuerwehr-Sprecher Kai Gaberle zur WESTFALENPOST: „Gut, dass der Einsatz glimflich ausgegangen ist.“