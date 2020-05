Friseure in Balve direkt mit Hochbetrieb

Ein wenig durcheinander sehen einige der Kunden vor dem Salon von Melanie Hamiti schon aus. Selbst wer es noch kurz vor der coronabedingten Schließung zum Friseur geschafft hatte, musste nun rund sechs Wochen lang auf einen neuen Haarschnitt warten. Am Montag haben die Friseure im Balver Stadtgebiet wieder geöffnet – wobei nicht alle gleich Gebrauch davon machten.

Die Schlange vor dem Salon in der Balver Hoffmeisterstraße war schon lang. „Viele Kunden haben sich aber sehr geduldig gezeigt und die Situation mit Humor genommen“, sagt Betreiberin Melanie Hamiti. Normalerweise behandelt sie jeden, der in ihr Lokal in der Innenstadt kommt. Termine gibt es nicht - doch genau die sind nun notwendig. „Es kamen trotzdem viele, die noch offline sind“, sagt Melanie Hamiti.

Sie hatte vor allem im Internet über die Wiedereröffnung informiert, auch an ihrem Lokal machte sie auf die verschärften Schutzmaßnahmen im Friseursalon aufmerksam. Petra Marek hingegen ist bereits für die kommenden drei Wochen ausgebucht. „Das Telefon steht auch heute nicht still“, sagt die Betreiberin von „Petras Haarstudio“ in der Mellener Straße.

Unfälle auf den Köpfen sind rar

Die großen Unfälle auf den Köpfen der Besucher seien größtenteils ausgeblieben, nur wenige Kunden hätten selbst versucht, die Haare zu schneiden oder zu färben. „Das reduziert natürlich unsere Arbeit“, sagt Melanie Hamiti.

Wobei der Aufwand gestiegen und die Anzahl der Plätze in ihrem Salon gesunken ist. Statt sonst vier können seit Montag nur drei Kunden gleichzeitig bedient werden, bei jedem Kunden müssen aber die Haare gewaschen werden - egal ob dieser das möchte oder nicht. „Wir gewöhnen uns noch dran, mit Mundschutz zu arbeiten. Aber die Kunden zeigen sich sehr geduldig“, sagt Petra Marek. Aufgaben, die sonst schneller erledigt waren, bedürfen nun viel größerer Zeitumfänge.

Keine Behandlungen im Gesicht

Darüber hinaus sind alle Gesichtsbehandlungen bis auf Weiteres ausgesetzt. Das bedeutet: kein Zupfen der Augenbrauen, kein Bartstutzen. Das Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus ist auch trotz Öffnung weiterhin präsent.

Der blaue Montag Dass der Montag bei Friseurbetrieben ein Ruhetag ist, hat mit der Kirche zu tun. Früher war ein Besuch im sonntäglichen Gottesdienst für deutlich mehr Menschen als heute ein fester Bestandteil des Alltags. Dazu gehörte auch ein gut aussehender Haarschnitt, weshalb Friseure oft am Wochenende viel zu tun hatten. Um dafür einen Ausgleich zu haben, haben viele Friseure den sogenannten „blauen Montag“ eingeführt.

Melanie Hamiti nutzte die Gelegenheit trotz der Umstände direkt, um den Betrieb in ihrem Friseursalon wieder hochzufahren. Andere Friseure in Balve hingegen hielten sich an die gewohnten Öffnungszeiten und öffneten am Ruhetag Montag nicht.