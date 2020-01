Garbeck. Garbeck ist heiß auf die Premiere. Die Balver Veranstaltungsreihe „Donnerstags aufm Dorf“ startet in der örtlichen Schützenhalle. Was geplant ist.

Garbeck heiß auf die Premiere von „Donnerstags aufm Dorf“

„Donnerstags aufm Dorf“ heißt die Veranstaltungsreihe, die die Stadt Balve im Heimatjahr 2020 aufgelegt hat. Die Ortsteile sollen mit Kultur und Unterhaltung aufgewertet werden. Den Auftakt macht Garbeck. Ein ganzes Dorf freut sich schon auf den 30. Januar. Doch noch ist einiges zu tun.

Festival der Liebe in der Garbecker Schützenhalle: Garbeck kann feiern. So viel steht fest. Foto: Livia Krimpelbein / WP

Garbecks Ortsvorsteher Christoph Haarmann hatte geladen. Wer sich alles bei ihm zuhause und in gemütlicher Atmosphäre zum Gespräch traf, liest sich wie ein Who is who der Leute, die im Stadtgebiet etwas auf die Beine stellen können: Michael Bathe, der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Mailin Krause und Anna Schulte vom Kulturbüro, der Vorsitzende des Ortsausschusses Alexander Schulte, Hubertus Teipel vom Kirchenvorstand Heilige Drei Könige, Oberst Manfred Schwermann, der Kassierer der Schützen, Jochen Vogt, Martina Simon als Vorsitzende des Chores Cantiamo, Michael Volmer als Vorsitzender des Musikvereins, Ludger Schulte-Fabry für den Gesangsverein, der Frontmann der Amigos, Ingo Mettken, und Hallenwart Georg Pütter.

Sparkasse und Grote fördern Event

In erster Linie ging es bei Haarmanns daheim am Esszimmertisch aber erst einmal um das erste große Event einer ganzen Serie – die „Kick-off-Party“ am 30. Januar in der Garbecker Schützenhalle. Um so ein Projekt zu organisieren, braucht es viele Unterstützer. So kamen auch Sponsorenvertreter wie Mike Kernig und Sebastian Richter von der Sparkasse, Charly Grote von der „Goldbäckerei“, die die Fußball-Freestyle-Show übernehmen wird, und Stefan Schmal von der Krombacher-Brauerei.

Das Programm der „Kick-off-Party“ steht. Neben Musikalischem, Sportlichem und Humorigem gibt es eine Freestyle-Show, Live-Musik und die Verlosung des Heimatfußballs mit besonderer Widmung. Auch zwei VIP-Tickets mit besonderen Vergünstigungen stehen noch zur Verlosung.

Ingo Mettken macht Garbeck nicht nur mit dem Thermomix heiß. Foto: Alexander Lück / WP

Für die richtige Stimmung wird Tobi Pröpper von SAL-Showtechnik verantwortlich zeichnen. Neben Bier und alkoholfreien Getränken bietet „Kick-off“ auch Exotisches: Thomas Berg wird mit seiner Crew der „Berg‘s Bar“ allein acht verschiedene Havannacocktails mixen. Er hat damit gute Erfahrungen gemacht. „Das sind Genießerdrinks für Dableiber – die Leute gehen nicht früh nach Hause.“ Thomas Berg und seine Bar werden die Balver noch bei den anderen Veranstaltungen des besonderen Jahres begleiten.

Fünf weitere musikalische und humorige Großveranstaltungen in den Ortsteilen werden folgen. Im Herbstausschuss wurde beschlossen, das Jubiläum vieler Vereine besonders zu feiern. Der Festausschuss rief zusammen mit dem Kulturbüro die Reihe „Donnerstags aufm Dorf“ ins Leben. Seitdem trifft sich das Orgateam regelmäßig. „Wir haben beschlossen, etwas Neues zu versuchen und würdigen 365 Tage lang Heimat“, erklärt Michael Bathe, und Christoph Haarmann ergänzt: „Anfangs gab es Skepsis – wie wird das Ganze angenommen?“ Mittlerweile ist man sich sicher, dass das Konzept aufgehen und die Resonanz groß sein wird - kein Wunder bei der beachtlichen Unterstützung der vielen Akteure! „365 Tage Heimat, und so viele machen mit“, sagt Ortsvorsteher Haarmann, „das ist schon ein verbindendes Gefühl!“