Garbecker will Barbier von Rap-Stars werden

Mesud Hodzic aus Garbeck will in Balve einen Barbierladen aufmachen.

Balve Der Garbecker Mesud Hodzic will in Balve eine Marktlücke füllen. Er öffnet bald einen Barbershop. Sogar Rap-Stars wollen kommen.

Balve/Garbeck. Corona hin, Lockdown her: Friseure machen derzeit keinen Schnitt. Das macht nicht nur Hairstylisten traurig, sondern auch ihre Kundschaft mit wild wachsender Haarpracht. Doch der Garbecker Mesud Hodzic (21) denkt schon über den Lockdown hinaus. Der gelernte Industriekaufmann will eine Marktlücke entdeckt haben: Zwischen Hönne und Lenne, sagt er, gebe es keinen . Was hat der junge Unternehmer vor?

Marktlücke entdeckt

„Im Umkreis von 20 Kilometern gibt es überhaupt keine Möglichkeit für Herren, einen vernünftigen Haarschnitt bekommen kann“, meint der Garbecker. „Man muss schon nach Menden, Lüdenscheid oder Iserlohn.“ Hodzic spricht aus eigener Betroffenheit. „Und genau das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, da muss ich was tun.“

Ladenlokal an der Hofstraße

Hodzic hat ein Ladenlokal an der Hofstraße 5 in Balve angemietet, neben Foto Hilburg, zwischen Volksbank und Rathaus, Laufkundschaft scheint garantiert. Der Barbershop ist schon fast fertig eingerichtet. Hodzic legt in diesen Tagen letzte Hand an: „Ich bin bereit zu starten.“

Friseurmeisterin allein unter Männern

Einen Kaufmann an den Köpfen der Kundschaft schnibbeln zu lassen, wäre eine haarige Sache. Deshalb hat Hodzic fachkundige Mitarbeiter angestellt. Das insgesamt vierköpfige Team wird von einer Friseurmeisterin angeführt. Sie ist allein unter Männern. „Drei Friseure sind jung. Das sind super Jungs. Sie haben gerade ihre Ausbildung abgeschlossen“, sagt Hodzic. Die Personalauswahl richtete er an der vermuteten Zielgruppe aus: junge Männer mit Spaß an trendiger Haarmode, Bärte inklusive. Epilierer und Rasiermesser sind unverzichtbare Arbeitsutensilien. Hodzic: „Was eingesetzt wird, entscheiden die Kunden.“

Kette denkbar

Hodzic denkt bereits über seinen ersten Laden hinaus: „Mit meinem Team will ich wachsen.“ Eine Kette mit mehreren Betrieben kann sich der junge Geschäftsmann vorstellen.

Werbemaschine Instagram

Seinen Plan hat er, wie in der jungen Generation üblich, via soziale Netzwerke unters Volk gebracht, etwa Videos auf Instagram. Mit Erfolg: „Die Reaktionen waren sehr positiv“, berichtet Hodzic. „Damit habe ich selbst nicht gerechnet.“ Wer rechnet, sieht auf Zahlen. Sie können sich sehen lassen. Die Aufrufe seiner Postings gehen in den mittleren vierstelligen Bereich – auf dem Land eine enorme Reichweite. „Die Leute drehen komplett durch; sie können es kaum erwarten.“ Eine Werbeaktion mit Stempelkarten für einen Gratis-Schnitt plus Pflegeprodukt lief aus Hodzics Sicht bestens. Rückmeldungen gab es selbst aus Werdohl, Plettenberg, Iserlohn.

Rap-Stars Maestro und Mois wollen kommen

Trendläden für modische Männer laufen oft noch besser, wenn sie Prominenz aus der Region für sich gewinnen können. Fußballprofis gelten als publikumswirksame Aushängeschilder, auch Musiker. Setzt Hodzic, wie viele Mitarbeiter in der Republik, auf diese Form des Marketings?

„Es haben sich schon Stars bei mir gemeldet“, erzählt der offenbar gut vernetzte Unternehmer. „Rapper beispielsweise. Ich bin nach auswärts orientiert, nach Dortmund, Duisburg, Düsseldorf. Da habe ich Connections aufgebaut, zu Musikern, beispielsweise zu Maestro.“ Das ist ein türkisch-stämmiger Rapper aus Duisburg, der vor allem im Internet eine stattliche Fan-Gemeinde bedient, gefördert vom Musikproduzenten Mois. „Der hat gesagt, er will auf jeden Fall vorbeikommen. Und Mois auch.“

Was die drei jungen Männer verbindet, ist ein gemeinsamer Traum: „Dass alles möglich ist, egal wie alt oder jung man ist, man soll es einfach durchziehen.“

INFO

Barbier ist ein Handwerksberuf. Ein Barbier ist ein Friseur mit männlichen Kunden. Er schneidet und frisiert oder rasiert das Kopfhaar der Männer ebenso wie ihr Barthaar.

In Mittelalter und früher Neuzeit arbeiteten Barbiere in Europa und in Ländern des Orients in Badehäusern. In den europäischen Badestuben übernahmen sie Aufgaben im Bereich der Körperpflege. Auch Badeknechte, Wundärzte und Krankenpfleger wurden als Barbiere oder Balbierer bezeichnet. So zogen sie Zähne, ließen Kunden zur Ader.

In der Neuzeit wandelte sich das Berufsbild zum Herrenfriseur, zuständig für Haarschnitte und Frisuren, Rasuren und Bartpflege. Im 20. Jahrhundert starb das Berufsbild des Herrenfriseurs in Europa nahezu aus. Seit etwa 2010 erlebt diese Sparte des Friseurhandwerks jedoch eine Renaissance. In der Szene der modernen Barbiere werden auch im deutschen Sprachraum häufig englische Bezeichnungen verwendet: Barber für den Barbier; Barbershop für dessen Salon.