Hilfsaktionen: Jetzt machen auch Stadt und Kirchen mit

Hamstern in Zeiten von Corona: Beüdrftige hatten bisher das Nachsehen. Doch jetzt rollt Hilfe an.

Balve/Garbeck/Mellen. Hilfe statt Hamstern. Die Hilfsaktion von Marco Thiele zieht Kreise. Was gerade anläuft.

Die Hilfsaktion von Marco Thiele zieht Kreise. Nachdem sich der 19-Jährige seine Facebook-Gruppe „Coronahilfe Balve“ gestartet hatte, meldete sich am Freitag auch Otmar Hermanns. Er sucht Unterstützer, um Alten, Kranken und weiteren Bedürftigen beim Einkauf zu halten.

Marco Thiele (19) hat die "Coronahilfe Balve" gegründet. Die Facebook-Gruppe will Einkaufshilfe leisten. Foto: Marco Thiele / Privat

Marco Thiele zeigte sich mit dem Rücklauf auf seinen Aufruf im Internet zufrieden, wie der junge Balve am Freitag im Gespräch mit der „Westfalenpost“ sagte. Sein ehrenamtliches Organisationsteam steht inzwischen. Als Ansprechpartner für Hilfsbedürftige stehen Ela Hammecke, Telefon 0177-9610671, Sandra Hennig, Telefon 0176-23978830, Meike Schmoll, Telefon 0172-7021918 , Marco Thiele, Telefon 0163-7727450, sowie Michaela Böhm Telefon 0152-03474722, zur Verfügung.

Flyer werden verteilt

Weitere Ansprechpartner für die Verwaltung sind Michaela Butterweck und Thomas Münch.

„Wir sind gerade dabei, Flyer zu erstellen“, sagte Thiele weiter. Die Flugblätter werden schnellstmöglich in Balve und Garbeck verteilt. „Wir hängen die Flyer auf und stecken sie in Briefkästen“, fügte Thiele hinzu. Unterdessen hat schon eine hilfsbedürftige Person das Angebot der „Coronahilfe“ angenommen.

Otmar Hermanns lobt das Engagement von Thiele und Unterstützerschar. Er weitete es auf Mellen aus, hat sein Angebot für Alte und Kranke inzwischen via digitalen Dorfverteiler bekannt gemacht. „Wir haben 180 Haushalte in Mellen“, sagte er, „über den Dorfverteiler erreiche ich die Hälfte.“

Stadt Balve, Evangelische Gemeinde sowie Katholischer Pastoralverbund Balve-Hönnetal haben sich darauf verständigt, ein weiteres Hilfsangebot gerade für die älteren Menschen der Stadt gemeinsam zu organisieren. „Dabei denken wir an Ältere, die nicht mehr aus dem Haus gehen können, oder an Menschen, die in der nächsten Zeit in Quarantäne zu Hause leben müssen“, betonen Bürgermeister Hubertus Mühling, Pfarrer Andreas Schulte sowie Pfarrerin Antje Kastens. Per Telefonat sollen Besorgungen erfolgen: 02375-913872 und -913873 (9 bis 14 Uhr).