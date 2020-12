Hoher Corona-Inzidenzwert lässt Kirche in Balve umschwenken

Balve Noch Dienstagabend sagte der Pastoralverbund Ja zu den Weihnachts-Gottesdiensten. Dann wurde auch Balve Teil eines Corona-Hotspots

Der Pastoralverbund Balve-Hönnetal hat angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie den Entschluss gefasst, alle Präsenzgottesdienste bis zum 10. Januar 2021 abzusagen. Damit folgt man dem Mendener Pastoralverbund, der bereits am Dienstag eine Absage der Gottesdienste aufgrund der weiterhin hohen Corona-Inzidenzwerte bekannt gemacht hatte.

Bis 22 Uhr besprochen, was möglich wäre, und an Gottesdiensten festgehalten

Bis zuletzt hatten alle Beteiligten im Pastoralverbund Balve-Hönnetal um die Durchführung der Präsenzgottesdienste gerungen. Pfarrer Andreas Schulte, das Pastoralteam, die Mitglieder des Netzwerkes und die Ordnerdienste suchten bis spät am Dienstagabend noch nach verantwortungsvollen Wegen, um die Durchführung der Präsenzgottesdienste zu ermöglichen. „Bis Dienstagabend um 22 Uhr wurde besprochen, was möglich wäre – und vorerst hatte man daran festgehalten, die Gottesdienste durchzuführen“, erklärte am Mittwochmorgen Markus Hablowetz, Verwaltungsleiter des Pastoralverbundes Balve-Hönnetal, der WP.

Mittwochvormittag: Hohe Inzidenz sorgt für nicht mehr leistbare Konsequenzen

Am Mittwochvormittag gaben die erneut sprunghaft angestiegenen Infektionszahlen und die nicht mehr leistbaren organisatorischen Konsequenzen daraus dann den Ausschlag für eine Kehrtwende. Die grundsätzliche Absage aller Gottesdienste sei laut Hablowetz unausweichlich gewesen. Grundsätzlich bedeutet, dass alle Präsenzgottesdienste und Krippenfeiern zu den Weihnachtstagen und darüber hinaus bis mindestens 10. Januar 2021 ausgesetzt werden.

Aussetzung bis mindestens 10. Januar "niemandem leicht gefallen"

Die Entscheidung sei laut Hablowetz niemandem leicht gefallen. Es werde sicherlich unterschiedliche Bewertungen darüber geben, ob richtig entschiedenen worden wäre. Das müssten die Verantwortlichen aber jetzt aushalten. Dennoch bleiben mehrere Angebote bestehen, die nun stärker genutzt werden können. Laut Hablowetz biete der Pastoralverbund nun ein umfängliches Angebot vor Ort.

An Heiligabend Gottesdienst an acht Stationen rund um die St.-Blasius-Kirche

„Der besondere und liebevoll organisierte, alternative Weihnachtsgottesdienst in acht Stationen rund um die St. Blasius-Kirche in Balve findet an Heiligabend von 12 bis 15 Uhr statt“, so der Verwaltungsleiter des Pastoralverbundes. Ebenso fänden die verschiedenen Livestream-Gottesdienste statt und würden von der Anzahl erhöht werden.

Livestream-Gottesdienste und Jahresabschlussmesse werden übertragen

Die Jahresabschlussmesse am 31. Dezember wird übertragen und ebenfalls die Heilige Messe am 6. Januar 2021 um 08.30 Uhr. Darüber hinaus sind die Kirchen an allen Tagen geöffnet um die Weihnachtskrippen zu besuchen, das Friedenslicht mitzunehmen und die aktuelle Musikaufnahme von Maximilian Wolf anzuhören. Ebenfalls in den Kirchen liegen Hefte mit einer Anleitung zum Hausgottesdienst aus, und auch das neue, erstmals produzierte Kirchenmagazin „Gaudete“ liegt zum Mitnehmen bereit.

Pastoralverbund informiert im Internet über die Angebote der Kirche

Ein besonderer Hinweis betrifft Beerdigungen in dieser Zeit, bei denen der Gottesdienst nur auf dem Friedhof stattfinden kann. Alle Informationen zu den bestehenden und neuen Angeboten finden Gemeindemitglieder auch auf der Internetseite des Pastoralverbundes www.pv-balve-hoennetal.de