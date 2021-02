Kann Vogelstange auf Holloh endlich eingeweiht werden?

Beckum/Garbeck Schützen planen vorsichtig fürs Corona-Jahr 2021. Was haben die Bruderschaften in Beckum und Garbeck vor?

Beckum/Garbeck. Die Schützen im Balver Stadtgebiet planen vorsichtig Veranstaltungen. Wie ist der Stand der Dinge in Beckum und Garbeck?

So sieht es in Beckum aus

Im Kalender steht das Beckumer Schützenfest vom 3. bis 5. Juli. Und außerdem vom 20. bis 22. August das von letztem Jahr verschobene Jubelfest zum 100-jährigen Bestehen der Bruderschaft. Letzteres noch einmal zu verschieben, so erzählt Brudermeister Markus Baumeister, sei eher nicht sinnvoll. Stattdessen könne man dann vielleicht den 105. Geburtstag größer feiern. Anfang Juli könne man dann vielleicht in kleinerem Rahmen das feiern, was möglich ist, die kurzfristige Organisation sei sicher nicht das große Hindernis, vieles gut eingespielt. Ein großes Jubiläumsschützenfest, mit deutlich mehr beteiligten Gastvereinen, brauche da hingegen auch mehr Vorlauf. Und Markus Baumeister bringt weitere Aspekte ins Spiel die auch nach einem Abflauen der Pandemie von Bedeutung sein können. Er ist selber musikalisch aktiv und weiß, dass auch die Musikgruppen - nicht nur für das Schützenfest - ihre Vorbereitungszeit brauchen. Wie beim Sport muss man fit und in Übung sein. Viele Stücke säßen schon nach vielen Jahren Routine, anderes wiederum wird besonders in der ersten Jahreshälfte mit Blick auf die Festsaison neu eingeübt. Und wann es mit Proben – selbst in Kleingruppen - wieder losgehen kann, steht ja im Moment noch überall in den Sternen. Ein weiteres Thema, so Baumeister: Mit Investitionen rund um die Schützenhalle sei man in Zeiten einer überaus unsicherer Einnahmesituation in der Zukunft natürlich vorsichtig.

Fest wird keineswegs so wie gewohnt

Garbecks Schützenfesttermin: 10. bis 12. Juli 2021. Eigentlich. Der Vorsitzende Hubertus Schulte zu seinen Hoffnungen. „Ich bin sehr skeptisch. Das Fest wird auf keinen Fall so groß wie gewohnt, glaube ich.“ Aber: „Wir wollen etwas auf die Beine stellen.“ Wie auch schon im letzten Jahr, mit einem festlichen Gottedienst und Einweihung der neuen Vogelstange am Holloh (die ja weiterhin auf ihren ersten offiziellen Einsatz wartet) und mit der einen oder anderen kleinen Geselligkeit im Ort. Es gehe schließlich auch darum, den Schausteller zu unterstützen. Abgesagt beziehungsweise auf unbestimmte Zeit verschoben ist zunächst auch die für Ende März geplante Generalversammlung. Hubertus Schulte hofft aber, dass so eine Veranstaltung mit allen gebotenen Vorsichtsmaßnahmen noch im Frühjahr wieder möglich sein wird. Schließlich habe so ein Verein auch wichtige geschäftliche Dinge zu regeln und zu besprechen.

