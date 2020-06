Kitas in Balve starten Montag mit neuen Regeln

Balve/Dortmund. Neustart in der Corona-Zeit: Die drei Katholischen Kitas Ruhr-Mark in Balve starten Montag neu. Einiges ändert sich für Eltern und Kinder.

Die drei Katholischen Kitas Ruhr-Mark in Balve starten am Montag neu. Doch der Regelbetrieb sieht anders aus als gewohnt. Was Eltern wissen müssen, erklärten der Geschäftsführer der Trägergesellschaft, Thorsten Herrmann, und die pädagogische Fachfrau Martina Kuhlmann.

„Wir nehmen den eingeschränkten Regelbetrieb wieder auf“, sagte Martina Kuhlmann. „Es gibt keine Bevorzugung mehr von Kindern mit Eltern aus systemrelevanten Berufen oder Alleinerziehenden. Es ist die Öffnung für alle.“

Damit endet die erste Phase der Corona-Beschränkungen. Die anfängliche Zwangspause sorgte dafür, dass nur sehr wenige Kinder in den Kitas waren. „Aktuell“, bilanzierte Thorsten Herrmann für die insgesamt vier Kitas in Balve und Neuenrade, „haben wir 70 Kinder.“

Lediglich verminderte Betreuungszeiten

Montag kommen wieder mehr Mädchen und Jungen. Allerdings dürfen die Kitas nach den geltenden Vorgaben der Landesregierung lediglich verminderte Betreuungszeiten anbieten. „Die Eltern haben zehn Stunden weniger Betreuungszeit, als sie vertraglich gebucht haben.“ Die maximale Betreuungszeit beträgt von Montag an 35 Stunden. Was sagen Eltern?

Martina Kuhlmann: „Die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Es gibt Eltern, die sehr gut mit den Regelungen zurecht kommen. Es gibt Eltern, die sagen, wir brauchen eine längere Betreuungszeit; wir verstehen nicht, dass es so umgesetzt wird.“ Die Trägergesellschaft verschickte vorab einen Brief an die Eltern der insgesamt 70 Einrichtungen in ihrem Zuständigkeitsgebiet.

Härtefall-Regelungen Thorsten Herrmann, Geschäftsführer der Katholischen Kindertageseinrichtungen Ruhr-Mark gGmbH, beklagt, dass derzeit noch keine verbindlichen Kriterien für Härtefälle vorliegen. Das müsse mit den zuständigen Jugendämtern abgestimmt werden. Herrmann: „Das ist ein Punkt, wo wir uns mehr Klarheit vom Ministerium wünschen.“ Die verringerten Betreuungszeiten sind eine Reaktion darauf, dass für die Umsetzung der verschärften Hygiene-Regeln und für durchgängig betreute Gruppen mehr Personal benötigt wird. In früheren Zeiten sei es üblich gewesen, sagt die pädagogische Fachfrau der Trägergesellschaft, Martina Herrmann, dass Gruppen in Randzeiten zusammengefasst würden: „Das darf aber jetzt nicht mehr sein.“

Auch für die geänderten Bedingungen, unter denen die Betreuung der Mädchen und Jungen stattfindet. Martina Kuhlmann: „Pädagogische Konzepte, die wir vorher gefahren haben, dürfen wir nicht mehr fahren.“ Was heißt das?

Die Kindergruppen müssen bis auf Weiteres unter sich bleiben. Eine Vermischung ist vorerst tabu. Das gilt auch für die Mitarbeiter(innen). Sie bleiben einer Gruppe fest zugeordnet. Von Montag an gibt es folgerichtig keine Räume mehr, die von mehreren oder allen Gruppen gemeinsam genutzt werden dürfen.

Eine teiloffene Arbeit ist laut Ministerium nicht mehr möglich – auch nicht auf dem Außengelände. Die jeweiligen Gruppenbereiche werden durch Flatterband markiert. Die neuen Regeln führen auch dazu, dass die Gruppen nur nacheinander nach draußen dürfen.

Pädagogik wie vor 35 Jahren

Neben eingeschränkten Sozialkontakten wird auch das Teilhabe-Konzept zurückgefahren. Kinder durften vor Corona in Teilbereichen mitbestimmen und selbst entscheiden. Martina Kuhlmann nennt ein Beispiel: „Vorher durften sich unsere Kinder das Essen selbst nehmen. Das dürfen sie jetzt nicht mehr. Das Essen wird zugeteilt.“ Die neuen Regeln erinnern sie an alte Zeiten: „Das ist wieder so wie vor 35 Jahren, als ich meine Ausbildung zur Erzieherin absolviert habe.“ Martina Kuhlmann hofft, dass die Kitas irgendwann zum gewohnten Regelbetrieb zurückkehren können.

Für Eltern ändern sich auch Bring- und Abholzeiten der Kinder. Sie sollen entzerrt werden, um das Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus so gering wie möglich zu halten. „Das hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Und wir haben mit jeder Einrichtung individuell gesprochen. Wir haben uns zunächst die Frage gestellt, welche räumlichen Möglichkeiten gibt es. Gibt es mehrere Eingänge?“ Zugleich sahen Träger und Kita-Leitung bei der Zukunftsplanung zurück. Sie arbeiteten vor der Festlegung des neuen Zeitplans, wann die meisten Eltern vor Corona ihre Kinder geholt hatten.