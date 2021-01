Kitas in Balve: Teilweise hoher Betreuungsbedarf

Balve. Eltern sollten Vorschulkinder möglichst zuhause hüten. Notbetreuung ist dennoch möglich. Wie stark wird sie benötigt?

Schwierige Zeiten für berufstätige Eltern: Zwar ist und Offener Ganztagsschule nach wie vor möglich. Erwünscht ist sie jedoch in Zeiten der Pandemie nicht. Träger der Einrichtungen bieten seit dem 11. Januar eine Notbetreuung an. Wie stark wird das Angebot im Balver Stadtgebiet genutzt?

Katholischer Gemeindeverband Ruhr-Mark

Martina Kuhlmann ist Pädagogische Leiterin des katholischen Kita-Trägers Ruhr-Mark. Der Gemeindeverband betreibt Einrichtungen im gesamten Hönnetal, Fröndenberg inklusive. Welche Erfahrungen hat sie gemacht? „Die Belegungen sind sehr unterschiedlich in den Kindertageseinrichtungen. Im Bereich Menden und Balve besuchen circa 29 Prozent der Kinder die Einrichtungen, und in unseren Einrichtungen im Kreis Unna sind es circa 25 Prozent der Kinder.“ Im Kindergarten St. Walburgis in Menden seien bis zu 40 Prozent der Kinder anwesend. „Dort wurden die meisten Kinder betreut“, betonte Kuhlmann.

„Wir fragen die Eltern nicht nach Gründen für die Betreuung, da Eltern aufgrund der Vorgaben des Ministeriums selbst entscheiden können, ob sie ihre Kinder bringen möchten. Mir ist mitgeteilt worden, dass Eltern von sich aus gesagt haben, dass sie die Betreuung aufgrund ihrer Berufstätigkeit oder der Belastung von Homeoffice und Homeschooling von Geschwisterkindern bringen.“

Die Evangelische Gemeinde

Die Evangelische Gemeinde betreut Vorschulkinder in der „Arche Noah“ an der Johannesstraße in Balve. Der Bedarf sei schwer in Zahlen zu fassen, sagt Pfarrerin Antje Kastens. Es sei „zu viel im Fluss“. Das gelte für die Lage der Familien. Berufliche Herausforderungen belasten sie demnach, ganz gleich ob in einem Unternehmen, im Home-Office oder gar in Kurzarbeit. Auch gesundheitliche Probleme, aber auch Kinder- und Familienpflege könnten zum Betreuungsbedarf führen. Pfarrerin Kastens: „Unsere Kindergartenleiterin Anja Sanden ist Tag für Tag im engen Gespräch mit Kindergartenfamilien, um Bedarfe zu klären und den Familien mit Rat und Tat beizustehen.“ Das Kindergartenteam stelle sich ständig auf neue Situationen ein. Das Presbyterium sei dankbar, dass sich alle Betroffenen, Erzieherinnen und Eltern, zum Wohl der Kinder absprechen und engagieren.

Die Stadt

Um Vorschulkinder kümmert sich auch die Stadt. Sie organisiert darüber hinaus das OGS-Angebot der Grundschulen. Zuständig ist der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe. In den städtischen Kindereinrichtungen sind demnach nur wenige Eltern auf Notbetreuung angewiesen. Maximal seien es in Eisborn und Garbeck eine Handvoll Kinder, die morgens auf der Matte stehe. „Die meisten Eltern halten sich an die Vorgabe von Bund und Land, ihre Kinder möglichst zuhause zu betreuen“, sagte Bathe im Gespräch mit der Westfalenpost. Er sei froh, dass Kinderbetreuung innerhalb von Familie oder Nachbarschaft auf dem Land möglich sei.

In den Grundschulen sei der Betreuungsbedarf in Balve am größten, durch Lehrer am Morgen und OGS-Betreuer über Mittag. Bathe sprach von 15 Kindern. In Garbeck kommen lediglich vier Kinder, in Beckum kann sogar jedes Kind außerschulisch betreut werden. Bathe: „Das ist alles überschaubar."

