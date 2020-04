KOMMENTAR: Digitalisierung nimmt endlich Fahrt auf

Bisher war der Einzelhandel im ländlichen Raum nicht berühmt für überragende Fortschritte bei der Digitalisierung. Jetzt, endlich, nimmt sie Fahrt auf. Plötzlich bieten Schuhhaus Schneider, Provinzial Terbrüggen und sogar Musiklehrer Elo Badura Video-Service an: klasse. Jetzt folgt mit dem Online-Lieferdienst Flobee der nächste folgerichtige Schritt.





Er wird auch nach Corona Bestand haben. Erstens, Online-Riesen wie Amazon & Co. haben schon vor längerem angedroht, in lokale Märkte eindringen zu wollen. Zweitens, inhabergeführte Unternehmen in der Region sind nur zusammen stark. Drittens, die durchschnittliche Alterung der Gesellschaft schreitet weiter voran – und damit das Bedürfnis nach Lieferung bis zur Haustür.





Immerhin haben die Flobee-Gründer eines richtig gemacht. Sie haben sich starke Partner gesucht. Sie dürften kaum aus der Puste kommen. So bleibt zu hoffen, dass am Ende alle gewinnen: Verbraucher, Händler, Lieferservice und die Region.