KOMMENTAR zum Corona-Streit in St. Blasius: Reden hilft

Corona stresst alle. Das gilt im Alltag, das gilt im Beruf, das gilt im kirchlichen Leben. In kurzer Zeit änderten sich Vorgaben von Behörden und Bistum. Selbst wenn Regeln gelockert werden, bleibt nur wenig, wie es vorher war. Fehleinschätzungen, ja Fehler sind beinahe programmiert. Das ist verzeihlich. Niemand ist perfekt. Entscheidend ist der Umgang mit Fehlern. Was heißt das für die Debatte um den Umgang mit Corona-Regeln für die Messe in St. Blasius?







Bilder wie diese werden die Gemeindemitglieder im Katholischen Pastoralverbund Balve-Hönnetal so schnell nicht wieder sehen (Archivbild vom Herbst 2019). Foto: jürgen overkott / WP

Festzuhalten ist: Es gab inzwischen eine Fehleranalyse. Das Problem ist erkannt, behoben. Ende gut, alles gut?





Nicht ganz. Der Fall ist nämlich noch nicht zu Ende, und damit ist auch noch nicht alles gut. Die Debatte war nämlich – wenn auch höflich formuliert – von Schuldzuweisungen begleitet. Die Angegriffenen sehen die Sache anders. Eine Klärung steht noch aus. Die Beteiligten sollten sich zusammensetzen. Reden hilft!

Mehr Informationen: www.wp.de/balve